【HIMEHINA】 12月18日 発売 価格：25,300円

コトブキヤは、フィギュア「HIMEHINA」を12月18日に発売する。価格は39,600円。

本商品は、VTuberの「田中ヒメ」さんと「鈴木ヒナ」さんのフィギュアセット。2人で腕を組み、今にも仲良く飛び出してきそうな姿で立体化されている。

髪の毛や服の動きなどは躍動感を重視して造形されており、360度どこから見ても元気いっぱいな2人を楽しめる。また、衣装の細かいパーツに至るまで丁寧に彩色が施されている。

なお、今回のフィギュア化に際し、ララスタのクリエイティブディレクターである「夏虫」氏が造形・彩色すべてを徹底監修している。全高は約228mm（台座含む）。

【【HIMEHINA】田中ヒメさん、鈴木ヒナさんがHIMEHINAフィギュアを大解剖！】【イメージ画像】

(C) LaRa

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※本商品は「あみあみ」「コトブキヤショップ」限定商品です。

