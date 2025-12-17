小さくあどけないお顔の狼犬の赤ちゃん。たった5か月後には驚愕の成長を遂げたようで…？カッコよすぎるわんこの姿は話題を呼び、投稿は77.3万回再生を突破。「もののけ姫を思い出した！」「カッコかわいい♡」「4か月ですでに強そうｗ」といったコメントが寄せられました。

【動画：あどけない顔つきをした『狼犬の赤ちゃん』→５ヶ月後…別犬のような『カッコよすぎる成長』】

小さなウルフドッグの子犬

TikTokアカウント「imwolfdog」に投稿されたのは、狼犬とも呼ばれる『ウルフドッグ』の男の子「フューリー」くんの成長を記録した投稿です。

生後2か月のフューリーくんは、余裕で抱っこできるほど体も小さく表情もまだまだあどけないもの。小さな体を懸命に伸ばして遠吠えをする姿は、フューリーくんには95%以上入っているというウルフドッグの血筋を感じます。

生後4か月のフューリーくん、中型犬程度の大きさにまであっという間に成長！無邪気な表情とのギャップが印象的だったとか。生後5か月半ともなると、体の成長はもちろん、狼らしいシャープな顔つきに…！

驚異の成長スピード！

生後7か月半を迎えたフューリーくんを飼い主さんが抱えて立ち上がると背丈はほぼ同じ。あっという間に大きくなりました！超大型犬に分類されるウルフドッグの成長スピードには驚きをかくせません。

この時点で、同じくウルフドッグの先住犬「シグルズ」くんと大きさは変わらなかったといいます。まだ子犬のフューリーくん、成犬になるとどこまで大きくなるのか楽しみです。

フューリーくんの成長記録に驚いた人は多いようで「4か月ですでに強そうｗ」「すべてがカッコいい！」「こんなに成長早いんだ…」などのコメントが寄せられました。

生後59日の子犬が階段を…！

フューリーくんの貴重な子犬時代が別投稿に紹介されています。当時、生後59日のフューリーくん、ほわほわとした毛をまとった小さな体で一生懸命に階段をのぼっていたそう。というのも、2階にシグルズお兄ちゃんがいるから…！シグルズお兄ちゃんも、約半分はオオカミの血筋なんだそう。

よいしょよいしょ…と声が聞こえてきそうなほど、1段ずつ踏みしめるようにのぼっていたとか。無事にシグルズお兄ちゃんと再会し、嬉しそうにじゃれていたそう。今ではお兄ちゃんを超えるほど大きくなったというフューリーくんですが、変わらず仲良しのようでなによりです♡

TikTokアカウント「imwolfdog」から、フューリーくんとシグルズくんの日常を覗いてみてくださいね。ウルフドッグの魅力を堪能してください♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「imwolfdog」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております