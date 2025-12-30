この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員が明かす必殺シリーズの闇「『終了』と言えない」存続の危機を招いた3つの理由とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「必殺シリーズ存続の危機...「放送終了」と言えない3つの理由」と題した動画を公開。国民的時代劇として長く愛されてきた「必殺シリーズ」がなぜ放送されなくなったのか、その複雑な事情を解説した。



動画で下矢氏は、まず「必殺シリーズ」が単なる時代劇ではないと説明。そのユニークなコンセプトは「法で裁けぬ悪を金で雇われた仕事人が闇で裁く」というもので、時には「骨外し」や三味線の糸で首を締め上げるなど、奇抜な殺し技も人気を博した。



しかし、1970年代〜80年代には年間数百話が放送されるほどの人気を誇ったシリーズも、90年代以降は激減。最後の放送は2023年のスペシャル版が最後となっており、正式な終了アナウンスがないまま事実上の休止状態にあると下矢氏は説明する。その理由として下矢氏が挙げるのは3つ。一つ目は、過激な殺しの描写とソフト路線の間で「バランスが難しい」こと。二つ目は、制作費が高騰する一方で若者の視聴者離れが進むという時代劇特有の構造問題。そして三つ目は、そもそも「法で裁けない悪を暴力で裁く」というテーマ自体が現代のコンプライアンス的に難しいという点である。



ではなぜ「終了」を宣言しないのか。下矢氏は「復活はハードルが高い」としながらも、パチンコ台の著作権収入や動画配信での人気があるため、テレビ局側も「『やめた』という状態にはなかなかしづらい」という裏事情を明かした。さらに、復活における最大の壁となっているのが主役の不在だ。藤田まこと氏から主役を引き継いだ東山紀之氏が、旧ジャニーズ事務所の問題を受けて事実上の引退状態にあるため、新たな主役を見つけるのは極めて困難だと指摘。これらの要因が絡み合い、シリーズは「動くに動けない膠着状態」に陥っているとの見解を示した。



