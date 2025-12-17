2014年の「号泣会見」で話題となった元兵庫県議会議員の野々村竜太郎氏が「占い師」に転身していることが判明し、インターネット上で注目を集めている。

「賞罰:詐欺罪等懲役3年執行猶予4年終了」

野々村氏は11年4月の兵庫県議会議員選挙で当選したが、14年6月に前年度の政務活動費に不審な点があるとの疑惑が浮上。記者会見を開き釈明を行ったが、記者からの質問に「記憶にない」との返答を繰り返した上で、突然感極まった様子を見せて号泣した。

机を叩きながら「誰がねえ、誰に投票しても、おんなじや、おんなじや思って......！」などと泣きわめく姿がひんしゅくを買ったほか、のちにお笑い芸人等に物真似されるなど話題を集めた。

一連の騒動後、15年1月には詐欺と虚偽有印公文書作成・同行使の罪に問われ、16年7月に懲役3年、執行猶予4年の判決を受けている。

野々村氏はその後、政界を引退していたが、「野々村竜太郎占いｹﾞｰﾑ」の名前でXを運用している。プロフィール欄には、「#ココナラ 出品者 #TikTok #ゲーム 配信者」の表示や、TikTokアカウントへのリンクも登録。インフルエンサー活動も行っているようだ。

「職歴」として「元川西市役所職員」「元兵庫県議会議員」を挙げ、「賞罰」として「詐欺罪等懲役3年執行猶予4年終了」の記載もある。

野々村氏は「知識・スキル・経験」といった得意を売り買いできるスキルマーケット「ココナラ」に自身のページを開設し、占いや「お悩み相談」を行っている。

占いの種類は「西洋占星術と数秘術、四柱推命」で金額は2,500円〜、悩み相談にあたる「あなたのお悩み解消」は50,000円〜だ。

ココナラのプロフィールでは、「西洋占星術と数秘術などであなたを占います！ 世界的に有名な野々村竜太郎があなたの悩みお聞きします！」と熱烈なアピールをつづっている。トップ画像には、タロットカード風のフレームを背景にした、笑顔の野々村氏の顔写真が使われている。

「経歴」には「在学中から現在まで、いじめられ経験あり（被害者）」「ネットでの誹謗中傷等被害やメディアスクラムの経験あり」といったパーソナルな内容が並ぶ。

恋愛相談を受け付けているためか、「高校時代に恋愛経験あり」「関西大学法学部在学中に宅建一発合格、失恋経験あり」「在職以降に婚活・恋愛経験」など、恋愛経験に関する記述もあった。

2025年12月17日14時30分時点で販売実績は106件あり、購入者からの感謝の声も寄せられている。

県会議員から占い師への転身に、SNSでは「あの号泣会見で有名になった野々村竜太郎氏元兵庫県議会議員が占い師になって別人のようになってたw なんかしあわせそうで何よりです」「伝説の珍会見、号泣野々村元議員がココナラで占い師をしていて驚愕！！」など、面白がる声が上がっている。