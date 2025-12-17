高級感漂う専用エクステリアと豪華内装

近年、国内の自動車市場では電動化や安全技術の進化を背景に、各メーカーが次の一手を打ち出しています。

東京都内では年末商戦に向けた新車キャンペーンが続き、街中では最新モデルの試乗車を見かける機会も増えてきました。

【画像】超イイじゃん！ これが“一番高い”ホンダ新「“4WD”コンパクトカー」です！（30枚以上）

そんななか、2025年7月に発売されたホンダ「フィット」の一部改良モデルは、半年が経った今も日本自動車販売協会連合会が発表する乗用車ブランド通称名別順位（販売台数ランキング）でも比較的上位にランクインするなど注目度が衰えず、特に価格改定を含む刷新がユーザーの関心を集め続けています。

フィットは2001年の初登場以来、ホンダのコンパクトカーを象徴する存在として長年支持されてきました。

小回りの利く扱いやすさと、外観からは想像できない広い室内空間、そして実用性を重視したパッケージングが評価され、若年層からファミリー層、さらには高齢のドライバーに至るまで幅広い層に受け入れられてきました。

現行型は2020年に発売された4代目で、より親しみやすいデザインと快適性を追求したことが特徴です。

2022年にはマイナーチェンジが実施され、パワートレインの改良とともに、スポーティ志向の「RS」グレードが復活し、走りを求めるユーザーから歓迎されました。

2025年の最新改良では、そうした流れを汲みつつ、ライフスタイル志向の高まりに合わせて「CROSSTAR」グレードの魅力を一層高めた点が大きなポイントです。

アウトドアブームが続く昨今、SUVテイストを取り入れたCROSSTARは特に人気が高く、新色の「ボタニカルグリーン・パール」は自然の中でも街中でも存在感を放つとして販売店でも好評だといいます。

また、この夏の改良ではCROSSTARだけでなく、「BASIC」を除くすべてのグレードに新色「シーベッドブルー・パール」が設定され、軽やかで瑞々しい印象のボディカラーが選べるようになりました。

フィットはもともと多彩なカラーバリエーションで知られていますが、今回のカラー拡充により、より幅広い個性に寄り添うモデルとなっています。

改良後のラインナップは、BASIC、HOME、RS、CROSSTAR、LUXEの5種類で構成され、RSのFF専用を除き、各グレードにFFと4WDが用意されています。

その中でも最も高い価格設定となっているのが、「e：HEV LUXE」の4WD仕様です。フィットの頂点に位置づけられるこのモデルは、コンパクトカーでありながら上質感と快適性を追求し、小型車に妥協したくないユーザーから高い評価を受けています。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1695mm×全高1565mmで、都市部の駐車環境や狭い路地にも対応しやすい寸法を維持しています。

ボディカラーには「プレミアムサンライトホワイト・パール」や「プレミアムクリスタルレッド・メタリック」など、上質なカラーリングが揃い、今回追加された「シーベッドブルー・パール」を含む全6色から選ぶことができます。

LUXEグレードの魅力は、外観の華やかさにとどまりません。フロントバンパーやドアまわりにはプラチナ調クロームメッキが採用され、ひと目で上級仕様だと分かる仕立てになっています。

さらに16インチアルミホイールが標準装備され、洗練された佇まいがより際立ちます。内装では本革シートや本革巻きステアリング、シートヒーター、ワイヤレス充電器など、日常使いを豊かにする装備が惜しみなく採用されています。

メーカーオプションのライトブラウン本革シートは、座り心地に加えて上質さを演出し、車内に乗り込むたびに満足感をもたらします。

ハイブリッドシステムは1.5リッターエンジンとモーターを組み合わせたもので、静かで力強い走行感と優れた燃費性能を両立しています。WLTCモードで23.5km／Lという数字は、4WDとしては高い水準で、冬場の雪道や悪天候時にも安心して走行できる点は北海道や東北地方の利用者からも好評です。

なお価格（消費税込み）は292万9300円となり、フィット全体の中では最も高額ですが、上質な造り込みと総合力を考えれば“コンパクトカー以上”の価値を提供しているといえるでしょう。

フィット e：HEV LUXEは“小さな高級車”として存在感を放ち、今後も多くのドライバーから支持を受け続けるモデルとなりそうです。