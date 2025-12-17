トランプ大統領が16日（現地時間）、ベネズエラのマドゥロ政権を「海外テロ組織」に指定し、ベネズエラを行き来するすべての制裁石油運搬船に対する「全面的かつ完全な封鎖」を命令した。

トランプ大統領はこの日、ソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」に「ベネズエラは現在、南米史上組織されたもののうち最も大きな規模の（米国）艦隊により完全に包囲されている」とし、このように明らかにした。また「この艦隊はさらに巨大になるはずで、彼らは以前に見たことのない衝撃を受けることになるだろう」と強く警告した。

トランプ大統領は不法なマドゥロ政権が米国から盗んだ油田の石油を利用して政権維持と麻薬テロ、人身売買、殺人、拉致資金として使用していると主張した。そして盗んだすべての石油と土地、その他の資産の返還を要求した。

さらに「我々の資産を盗んだ行為のほかテロリズム、麻薬密輸、人身売買など他の多くの理由でベネズエラ政権は外国テロ団体に指定された」とし「これを受け、私は今日、ベネズエラを出入りするすべての制裁対象タンカーに対して全面的かつ完全な封鎖を命令する」と明らかにした。

トランプ大統領はこの日、バイデン前政権の移民政策も批判した。前政権の無能で無力な統治期間にマドゥロ政権が米国に押し込んだ不法移民者と犯罪者を速いペースでベネズエラに送還していると明らかにした。続いて「米国は犯罪者、テロリスト、そして他のどの国も米国を略奪したり脅かしたり害したりすることを容認しない」と強調した。

米国は9月にベネズエラ麻薬カルテルとの戦争を宣言して以降、地上戦を念頭に置いてベネズエラ海域に原子力空母、駆逐艦と戦略爆撃機B−1B・B−52、ステルス戦闘機F−35、無人攻撃機MQ−9リーパーなど約2万人の兵力を展開した状態だ。トランプ大統領は9日には「マドゥロの日は長く残っていない」という宣言もした。

トランプ大統領の今回のタンカー封鎖命令は、世界最大の原油埋蔵量を保有するベネズエラの資金を断つための措置と解釈される。