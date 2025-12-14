¡Øº£Ç¯¤Î´Á»ú¡Ù1°Ì¡Ö·§¡×¡¢2°Ì¡ÖÊÆ¡×¡¢3°Ì¡Ö¹â¡×¡ÄÄì·ø¤¤¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¹ñÌ±¤¬ÈáÌÄ¤ò¾å¤²¤¿¡È¿È¤Î´í¸±¡É¤È¡ÈÀ¸³è¶ì¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ú²òÀâ¡§¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥ÈÂð¿¹¾¼µÈ»á¡Û
»ÕÁö¹±Îã¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤È¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢2025Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤¬½ÐÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½Ã³²¤Î¶²ÉÝ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö·§¡×¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬È¯¤·¤¿¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£Ä¹¤é¤¯Â³¤¤¤¿¡Ö¥³¥í¥Ê¡×¤ä¡ÖÌîµå¡×¤ÎÇ®¶¸¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç¥·¥Ó¥¢¤Ê´Ø¿´¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¾ÃÈñ¤ÎÍº¤Ç¤¢¤ëJRA¤ÎÇä¾å¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢²áµî¤ÎÌ¾ÌÜGDP¤È¤âÏ¢Æ°¤¹¤ë·Êµ¤¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÂð¿¹¾¼µÈ»á¤¬¡¢ºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤ÈÀ¤Áê¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö·§¡×¡¢2°Ì¡ÖÊÆ¡×¡¢3°Ì¤Ï¿·¼óÁê¤Î¡Ö¹â¡×
2025Ç¯¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Î¡Ö·§¡×¤Ï¡¢Âè2°Ì¤Î¡ÖÊÆ¡×¤È180É¼¤Î¶Ïº¹¡£
ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ¤ÏËèÇ¯¡¢¸¶Â§12·î12Æü¡Ê¤¤¤¤»ú¤Ò¤È»ú¤Î¡Ö´Á»ú¤ÎÆü¡×¡Ë¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ¯1Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤òÀ¶¿å»û¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¡¢°ìÈÖÂ¿¤¯É¼¤ò½¸¤á¤¿´Á»ú°ìÊ¸»ú¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ï2Ëü3,346É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö·§¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè2°Ì¤Ï2Ëü3,166É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖÊÆ¡×¤ÇÂè1°Ì¤Î¡Ö·§¡×¤È¤Ï180É¼¤Î¶Ïº¹¤Ç¤·¤¿¡£
ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ¤ÎHP¤«¤é¤¤¤¯¤Ä¤«¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢
¡»¡Ö·§¡×¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¼Ô¿ô¡¦»àË´¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È
¡»»Ô³¹ÃÏ¤Ê¤É¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ç¤â¡Ö·§¡×¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤®¡¢À¸³è¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤³¤È
¡»¡Ö·§¡×¤Ë¤è¤ëÇÀºîÊª¤ÎÈï³²¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÀ¸³è¤ä·ÐºÑ³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤¿¤³¤È
¡»ÏÂ²Î»³¸©¡¦ÇòÉÍÄ®¤Ë¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤«¤é4Æ¬¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡Ê·§Ç¡Ë¤¬Ãæ¹ñ¤ØÊÖ´Ô¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡Ê·§Ç¡Ë¤Ï2026Ç¯ÊÖ´ÔÍ½Äê¤Î¾åÌîÆ°Êª±à¤Î2Æ¬¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È
¤Ê¤É¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ë¡Ö·§¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
Âè2°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÊÆ¡×¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤éÂ³¤¯¡ÖÊÆ¡×²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ÈÈ÷Ãß¡ÖÊÆ¡×¤ÎÊü½Ð¡¢¡ÖÊÆ¡×¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤ÈÁê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤è¤ëº®Íð¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½1¡Ï¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Î¿ä°Ü ½Ð½ê¡§ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ
2025Ç¯¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¡Ö·§¡×¤Ë¤è¤ë½±·â»ö·ï¤¬Áê¼¡¤®¡¢»àË´»ö¸Î¤â²áµîºÇÂ¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤Ç¡Ö·§¡×´ØÏ¢¸½¾õÈ½ÃÇDI¤ò»»½Ð¤¹¤ë¤È¡¢10·î33.3¡¢11·î39.6¤ÈÏ¢Â³¤·¤Æ·Êµ¤È½ÃÇ¤ÎÊ¬´ôÅÀ50¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ë30Âæ¤È¡¢·Ê¶·´¶¤Î°²½Í×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
11·î¤Î¸½¾õÈ½ÃÇ¤Ç¡Ö·§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï12¿Í¤Ç½é¤Î2¥±¥¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìËÌ¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¡¦¿¦°÷¤Î¡ÖÎãÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÍ½Ìó¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£·§¤Î½ÐË×¤Ë¤è¤ë³°½Ð¹µ¤¨¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ½ÃÇ¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¤â¡¢¡Ö·§¡×¤¬·ÐºÑÌÌ¤Ç°±Æ¶Á¤ò¤ª¤è¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½2¡Ï25Ç¯10·î¡¦11·îÄ´ºº¡§·§´ØÏ¢¥³¥á¥ó¥È½¸·×É½ ½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ¡Ö·Êµ¤¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼Ä´ºº¡×¤è¤êºîÀ®
¡ÊÃí¡Ë¡ý¡ÖÎÉ¡×¡¢¡»¡Ö¤ä¤äÎÉ¡×¡¢¢¢¡ÖÉÔÊÑ¡×¡¢¢¥¡Ö¤ä¤ä°¡×¡¢¡ß¡Ö°¡×
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯¤Îº£Ç¯¤Î´Á»ú¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¹â¡×»ÔÁáÉÄ»á¤¬Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¡£Êª²Á¤äÊÆ²Á³Ê¤Î¡Ö¹â¡×¤µ¡¢¶â¤äÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¡Ö¹â¡×Æ¡¢¹ñÆâºÇ¡Ö¹â¡×µ¤²¹¤Î¹¹¿·¤Ê¤É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢1Ëü8,300É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¹â¡×¤¬Âè3°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî´ØÏ¢¤Î´Á»ú¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ®¡×¡ÖËü¡×¡ÖÇî¡×¤¬¥Ù¥¹¥È10¤Î¤Ê¤«¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ¤ÎHP¤Ë¤è¤ë¤È¡¢6,418É¼¤ò³ÍÆÀ¤·Âè4°Ì¡ÖÌ®¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬¿Íµ¤¤Ë¡£ËüÇî¤Ë¤è¤ë¿Í¤äÊ¸²½¤Î¸òÎ®¡¢½÷À½é¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÃÂÀ¸¡¢³ô²Á¹âÆ¤Ê¤É¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¡È¡ÖÌ®¡×Æ°¡É¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö·§¡×¤Î±Æ¶Á¤Ï·ÐºÑÌÌ¤Ç°ºàÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ë¤«¤é¤Ë·Ê¶·´¶¤ËÂÐ¤·°¤¤°ÕÌ£¤Î¡ÖÅÝ¡×¡ÖÆÇ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´Á»ú¤Ï2025Ç¯¤Î¥Ù¥¹¥È10¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¸µ¤Î·Êµ¤¤¬¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê³ÈÄ¥¶ÉÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÈÀ°¹çÅª¤Ê¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½3¡Ï2011¡Á25Ç¯¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¥é¥ó¥¥ó¥° ½Ð½ê¡§ÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ
¡Ö¥³¥í¥Ê¡×¤ËÂ³¤¡ÖÌîµå¡×¤â¾Ã¤¨¤¿¡Ä2025Ç¯Î®¹Ô¸ì¡¢Âç¾Þ¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¡£»þÂå¤ÎÊÑ²½±Ç¤¹
2025Ç¯¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤ÎÇ¯´ÖÂç¾Þ¤Ï¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¡£¥Î¥ß¥Í¡¼¥È30¸ì¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥³¥í¥ÊÍÑ¸ì¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤ËÂ³¤¡¢2025Ç¯¤Ç¤ÏÌîµåÍÑ¸ì¤¬¾Ã¤¨¤ë¡£
2025Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤¬12·î1Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Ç¯´ÖÂç¾Þ¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¸ý¤Ë¤·¤¿¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥ß¥Í¡¼¥È30¸ì¤ËÌîµåÍÑ¸ì¤¬Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¡£2025Ç¯¤ËÄ¹ÅèÌÐÍº»á¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Áª¹Í°Ñ°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤È¤·¤Æ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢2024Ç¯¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê´ØÏ¢¤Î¡Ö50¡Ý50¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´ÖÂç¾Þ¤Ï¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÎ¬¾Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÌîµåÍÑ¸ì¤«¤é¤Ï¡¢2021Ç¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¡Ö¥ê¥¢¥ëÆóÅáÎ®¡¿¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¡×¡¢2022Ç¯¤Î»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°»°´§²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÂ¼¾åÍÍ¡×¡¢2023Ç¯¤Îºå¿À¡¦²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤Î¡Ö¥¢¥ì¡ÊA.R.E.¡Ë¡×¤È3Ç¯Ï¢Â³ÌîµåÉôÌç¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¤ÏÍÍÊÑ¤ï¤ê¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
2020Ç¯¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´ØÏ¢ÍÑ¸ì¤¬2023Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢ÌîµåÍÑ¸ì¤Þ¤Ç¾Ã¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ë·ë²Ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´ØÏ¢ÍÑ¸ì¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ç¤Ï¥Î¥ß¥Í¡¼¥È30¸ì¤ÎÈ¾Ê¬¤Î15¸ìÁª¤Ð¤ì¡¢Ç¯´ÖÂç¾Þ¤Ï¡Ö3Ì©¡Ê3¤Ä¤ÎÌ©¡Ë¡×¤Ç¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ï6¸ì¡¢2022Ç¯¤Ï2¸ì¡¢2023Ç¯¤Ï2¸ì¤È4Ç¯Ï¢Â³¥³¥í¥Ê²Ò´ØÏ¢ÍÑ¸ì¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯¤È2025Ç¯¤Ç¤Ï¥¼¥í¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÃíÌÜ¤¬Çö¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½4¡Ï¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª 2025 T&DÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È30¸ì ½Ð½ê¡§¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡×Áª¡¡T&DÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¡¡¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ
¡Î¿ÞÉ½5¡Ï¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª 2024 ¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È30¸ì ½Ð½ê¡§¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡×Áª ¥æ¡¼¥¥ã¥ó ¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ
¡Î¿ÞÉ½6¡Ï¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª 2023 ¥æ¡¼¥¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È30¸ì ½Ð½ê¡§¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¡×Áª ¥æ¡¼¥¥ã¥ó ¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ
JRAÇäÆÀ¶â¤ÏÎß·×¡Ü5.1¡ó¡¢14Ç¯Ï¢Â³Áý¤¬³Î¼Â¤Ë¡ÄÌ¾ÌÜGDP¤È¤Î¹â¤¤Áê´Ø¤¬¼¨¤¹¡Ö·Êµ¤¤ÎÄì·ø¤µ¡×
JRAÇäÆÀ¶â¡¦Ç¯½é¤«¤é¤ÎÎß·×Á°Ç¯Èæ¡¢12·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡Ü5.1¡ó¡£Ì¾ÌÜGDPÁ°Ç¯Èæ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë2024Ç¯¤«¤é¿¤ÓÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢·Êµ¤¤ÎÄì·ø¤µ¼¨º¶¡£2025Ç¯G1¥ì¡¼¥¹¤Ï3·î30Æü¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤«¤é12·î7Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç19¥ì¡¼¥¹Ï¢Â³Á°Ç¯ÈæÁý²Ã¤Ç·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¡£
JRAÇäÆÀ¶â¡¦Ç¯½é¤«¤é¤ÎÎß·×Á°Ç¯Èæ¡¢12·î7Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡Ü5.1¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£14Ç¯Ï¢Â³Á°Ç¯ÈæÁý²Ã¤Ï³Î¼Â¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¡Ü1.2¡ó¤À¤Ã¤¿2024Ç¯¤ÎÇäÆÀ¶â¤è¤ê¡¢2025Ç¯¤ÎÁ°Ç¯Èæ¤Ï¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç·Êµ¤¤ÎÄì·ø¤µ¼¨º¶¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Î¿ÞÉ½8¡ÏJRA¡¦ÇäÆÀ¶â¡¦Á°Ç¯Èæ¿ä°Ü ½Ð½ê¡§JRA
2024Ç¯¤ÏÁ°Ç¯Èæ+1.2¡ó¡¢13Ç¯Ï¢Â³¥×¥é¥¹¡£2025Ç¯¡Ê12/7¤Þ¤Ç¡ËÁ°Ç¯Èæ+5.1¡ó
·Êµ¤¤¬¤è¤¯¡¢²û¶ñ¹ç¤¬¤è¤¤¤È¤¤Ï¶¥ÇÏ¤ÎÇäÆÀ¶â¤â¿¤Ó¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î35Ç¯´Ö¡ÊÊ¿À®¸µÇ¯¡¦1989 Ç¯¡ÁÎáÏÂ6Ç¯¡¦2024Ç¯¡Ë¤Ç¤ÎÌ¾ÌÜGDPÁ°Ç¯Èæ¤ÈÇäÆÀ¶âÁ°Ç¯Èæ¤ÎÁê´Ø·¸¿ô¤Ï0.71¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢12·î8Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿2020Ç¯´ð½à¤ËÌ¾ÌÜGDPÁ°Ç¯Èæ¤òÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÁê´Ø·¸¿ô¤òµá¤á¤ë¤È¡¢0.72¤È¤ï¤º¤«¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯1¡Á9·î¤ÎÌ¾ÌÜGDPÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ï¡Ü4.7¡ó¤Ç¡¢2024Ç¯Ì¾ÌÜGDPÁ°Ç¯Èæ¤Î¡Ü3.0¡ó¤ò¾å²ó¤ëÁý²ÃÎ¨¤Ç¡¢24Ç¯¤«¤é25Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇäÆÀ¶âÁ°Ç¯Èæ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ÈÀ°¹çÅª¤Ç¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½9¡ÏJRA ½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ¡¢JRA
R¡ÊÁê´Ø·¸¿ô¡Ë¡á0.722
2025Ç¯¤ÎJRAÇäÆÀ¶â¡¦Ç¯½é¤«¤é¤ÎÎß·×Á°Ç¯Èæ¤Ï¡¢¾åÈ¾´ü¡Ê6·î29Æü»þÅÀ¡Ë¤Ç¡Ü4.7¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡Ü3¡óÂæ¤Î»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢10·î26Æü»þÅÀ¤«¤é11·î16Æü»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ü4¡óÂæ¤ËÌá¤ê¡¢11·î24Æü»þÅÀ¤«¤éÄ¾¶á12·î7Æü»þÅÀ¤Þ¤Ç¤Ï3½µÏ¢Â³¤ÇÇ¯½é¤«¤é¤ÎÎß·×Á°Ç¯Èæ¤¬¡Ü5.1¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Î¿ÞÉ½10¡Ï2025Ç¯1·î¡Á2025Ç¯12·îJRAÇäÆÀ¶â¡¦Ç¯½é¤«¤é¤ÎÎß·×Á°Ç¯Èæ¿ä°Ü ½Ð½ê¡§JRA¡ÊÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡Ë
2025Ç¯¤ÎG1¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢3·î30Æü¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¤«¤é12·î7Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç19¥ì¡¼¥¹Ï¢Â³¤ÇÁ°Ç¯ÈæÁý²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢·øÄ´¤Ê¿ä°Ü¡£G1¥ì¡¼¥¹¤À¤±¤«¤é¤â¡¢·Êµ¤¤ÎÄì·ø¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Î¿ÞÉ½11¡ÏºÇ¶á1Ç¯´Ö¤ÎJRA¡¦G1¥ì¡¼¥¹ ½Ð½ê¡§JRA¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä
Âð¿¹ ¾¼µÈ¡Ê·Êµ¤Ãµ¸¡²È¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡Ë
»°°æ¶ä¹Ô¤ÇÅìµþ»ÙÅ¹¶ÐÌ³¸å¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¶ÈÌ³¡£¤µ¤¯¤é¾Ú·ôÈ¯Â»þ¤Ë¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡£¤µ¤¯¤éÅê¿®Åê»ñ¸ÜÌä¡¢»°°æ½»Í§¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤â¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡£23Ç¯4·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¡£·Êµ¤Ãµ¸¡²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¸½ºß¡¢ESP¥Õ¥©¡¼¥¥ã¥¹¥ÈÄ´ºº°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Åù¡£