アニメ「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」が、TOKYO MXほかにて2026年1月5日22時より放送開始となる。最速配信は各種配信サービスにて1月5日22時30分より順次実施される。

本作は堀越耕平氏が「週刊少年ジャンプ」で連載していた「僕のヒーローアカデミア」を原作とした公式スピンオフシリーズ。TVアニメの第1期は2025年4月から放送された。

ヒーローになれなかった非合法ヒーローの「ヴィジランテ」たちを主役として、等身大の成長物語を描いている。

第2期からは新キャラクターとしてファットガムと蟹屋敷モニカが登場し、声優はそれぞれ興津和幸さんと植田佳奈さんが務める。

「ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- 第2期」詳細

【「ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- 第2期」あらすじ】

灰廻航一は、ヒーローに憧れながらも夢を諦めた冴えない大学生。

そんな彼の密かな楽しみは、オールマイトのコスプレ姿で街を徘徊し、

プロヒーローを気取って人助けに勤しむことだった。

平凡な毎日を送っていた航一だったが、

無許可でゲリラライブを行う自称アイドル・ポップ☆ステップ、

「クズ専門の“掃除屋”」を名乗る謎の覆面男・ナックルダスターに出会い、

「ヴィジランテ」の活動に巻き込まれていく。

非合法に人々を救ける彼らは、秩序を乱す犯罪者か、正義の自警団か。

“非合法ヒーロー”「ヴィジランテ」の物語が幕を開ける―！

(C) 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会