この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「勉強＝受験勉強という勘違い」元教師が解説する、子どもが“学校に行く意味”を見失う3つの理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が、「【保護者必見】子どもが「学校なんて行く意味ない」と言う理由と対処法をお伝えします」と題した動画を公開。元教師のすぎやま氏が、子どもが学校に価値を見出せなくなる根本的な理由と、保護者が取るべき対応について解説した。



動画でまず指摘されたのは、子どもからの問いに対する大人の不適切な応答だ。子どもが「学校に行く意味がない」と訴えた際、「行くのが当たり前」「我慢は大事」といった言葉で一方的に諭すのは、質問の答えになっていない「論点ずらし」であるとすぎやま氏は語る。このようなコミュニケーションは、子どもが本音を話さなくなり、心を閉ざす原因になりかねないという。



続けて、すぎやま氏は子どもが「学校に行く意味がない」と感じる主な理由を3つ挙げた。1つ目は「勉強＝受験勉強だと勘違いしている」点だ。すぎやま氏は、友人との関わりや給食、委員会活動など、学校生活のすべてが広義の「勉強」であるにもかかわらず、受験産業の影響でその意味が歪められていると分析する。2つ目は「強制的にやらされていると感じるため」である。ある生徒が学校を「ただの強制労働」と表現したエピソードを交え、自分で決めたという感覚（自己決定感）がないとやる気が失われると説明した。3つ目は「学校以外の選択肢が増えている」ことだ。フリースクールや多様な学びの場が登場し、文部科学省も不登校を「問題行動ではない」と位置づけるなど、学校に行かないという選択肢が社会的に認められ始めている背景を解説した。



すぎやま氏は、子どもの「学校なんて行く意味ない」という言葉を、親子で向き合う「チャンス」と捉えるべきだと強調する。頭ごなしに否定するのではなく、その背景にある子どもの考えを真摯に受け止め、対話することが重要であると締めくくった。



