小泉進次郎防衛相が2025年12月16日、自衛隊制服組トップにあたる内倉浩昭統合幕僚長が11日の記者会見で紹介した手袋の写真をXに公開した。

「自分の気持ちを整え『冷静・厳格』、そういったところを着意して」

高市早苗首相の国会答弁に端を発して日中関係が悪化する中、6日に起きたレーダー照射問題。沖縄本島南東沖の公海上空で、航空自衛隊F15戦闘機に対し、中国軍機が断続的に約30分にわたりレーダー照射をしたとされる。

11日には、内倉氏が記者会見を開き、中国軍機の行動について「必要な範囲を超える危険な行為だ」と批判した。

内倉氏は「レーダー照射を受けた側はどのように感じるのか」との質問に対し、「戦闘機のレーダーは捜索のみならず火器管制の目的も有しており、照射を受けた側はその目的を必ずしも明確に判別できない」と返答。

その上で、「約30年前に、北海道千歳基地の第2航空団で、まさにF-15戦闘機の操縦者として対領空侵犯措置に6年ほどあたっていた」と自身の経験を振り返った。

「約30分間にわたる断続的な照射、今時起きたようなことは経験がありません」と断りを入れつつ、「その上であえて申しますと、飛行中におきましては、まず手袋に『冷静・厳格』という風にマジックで書いております。毎回離陸するたびに、それを見ながら確認し飛んでいた」という。

「自分の気持ちを整え『冷静・厳格』、そういったところを着意してやっていた。今回のようなレーダー照射がないかということについても神経を研ぎすまして対応していた」と語った。

「本質から目を逸らす試みに乗らず、冷静、厳格に対応してまいります」

小泉氏は16日、アーミーグリーンの手袋の写真を添え、「内倉統幕長が先日の記者会見で触れた手袋。実際に統幕長が持ってきてくれました」と投稿した。左手用の手袋の甲には、黒いマジックで「冷静・厳格！」の文字が書かれている。

「30分のレーダー照射を受けながら、『冷静』『厳格』を心がけて任務を粛々と遂行した自衛官を改めて誇りに思います」とつづった。

今回のレーダー照射問題について、「様々な情報が氾濫していますが、今回の事案の問題の本質は、30分にわたるレーダー照射が断続的に行われたこと。この本質から目を逸らす試みに乗らず、冷静、厳格に対応してまいります」としている。

投稿には、「パイロットの勇気と、生きた心地のしない地獄の30分に、先ずは感謝とねぎらいを伝えたいです」「レーダーロックの警報とか ＰＴＳＤ発症してもおかしくないプレッシャーだと思います...それを３０分も耐えるとか...本当に頭が下がります...」など、対応にあたった自衛官への感謝の声が寄せられている。