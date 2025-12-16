グッドコムＡは急伸、２６年１０月期営業最高益・増配予想

グッドコムアセット<3475.T>は急伸。１５日取引終了後、２６年１０月期連結業績予想について売上高を７９２億８１００万円（前期比４５．３％増）、営業利益を７７億２９００万円（同２．６倍）と発表した。売上高、営業利益とも２期ぶりに過去最高を更新する見通し。配当予想も４６円（前期４５円）とした。これを好感した買いが集まっている。



不動産ファンドへの販売を継続的に実施するほか、富裕層への販売強化などによって販売戸数の拡大を見込む。同時に発表した２５年１０月期決算は売上高が５４５億８１００万円（前の期比８．７％減）、営業利益が２９億３５００万円（同４６．２％減）だった。物価高やマンション価格の上昇を背景に、主要顧客の公務員への販売が減少した。



あわせて、３０年１０月期を最終年度とする中期経営計画を発表した。既存事業や展開エリアの拡大、マンション以外への進出に加え、不動産ファンド事業の拡大、建設会社のＭ＆Ａによる供給力増加などに取り組み、最終年度に売上高６０００億円の達成を目指す。



出所：MINKABU PRESS