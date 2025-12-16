１５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ続落 雇用統計発表前で様子見姿勢 １５日の米株式市場の概況、ＮＹダウ続落 雇用統計発表前で様子見姿勢

リンクをコピーする みんなの感想は？

１５日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比４１．４９ドル安の４万８４１６．５６ドルと続落した。政府機関の閉鎖の影響で通常ならば毎月第１週の金曜日に公表される雇用統計は、１１月分は１６日に公表される。雇用市場の動向を見極めたいとの姿勢は強く、様子見ムードのなかでポジション調整目的の売りが出た。



セールスフォース＜CRM＞やスリーエム＜MMM＞が軟調推移。キャタピラー＜CAT＞やウォルト・ディズニー＜DIS＞が冴えない展開となり、オラクル＜ORCL＞が株価水準を切り下げたほか、サークル・インターネット・グループ＜CRCL＞やサービスナウ＜NOW＞が大幅安となった。一方、トラベラーズ＜TRV＞やハネウェル・インターナショナル＜HON＞がしっかり。イーライ・リリー＜LLY＞やブリストル・マイヤーズ・スクイブ＜BMY＞が高く、ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス＜NCLH＞やアメリカン・イーグル・アウトフィッターズ＜AEO＞、ズィム・インテグレイティッド・シッピング・サービシズ＜ZIM＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は１３７．７６ポイント安の２万３０５７．４１と３日続落した。アップル＜AAPL＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が値を下げ、ブロードコム＜AVGO＞が下値を探る展開。コインベース・グローバル＜COIN＞やコアウィーブ＜CRWV＞が売られ、ジロー・グループ＜ZG＞とアイロボット＜IRBT＞が急落した。半面、エヌビディア＜NVDA＞とテスラ＜TSLA＞は堅調。ゼロックス・ホールディングス＜XRX＞が上伸し、オレマ・ファーマシューティカルズ＜OLMA＞が値を飛ばした。



出所：MINKABU PRESS