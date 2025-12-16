小説家で医師の知念実希人氏（47）が16日までにX（旧ツイッター）を更新。1分間で戦う格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン＝BD）で、出場予定選手が前日公開計量で突然ビンタされ、倒れた後にくも膜下出血状態になったことについて言及した。

BD18は14日に都内で開催。前日計量は13日に行われた。第5試合のライト級ワンマッチ、キックルール70キロ以下に出場する竜が、江口響にビンタをされ昏倒（こんとう）。右足がけいれんして一時は失神で意識を失い、その後試合は中止となった。

竜は15日、自身のXで「くも膜下出血で脳内に出血が発見されて、状態は良くないです。暖かいメッセージありがとうございます」などとつづっている。

知念氏は竜のポストを引用した上で「動画を見ると、記者会見で不意打ちを受けて失神し、後頭部を強打した際に起きた外傷性くも膜下出血でしょうね」と診断。「外傷性くも膜下出血は軽度の場合、手術を行わず保存療法で回復する場合が多いですが、硬膜下血腫とか脳挫傷を合併して致命的になる症例も少なくありません」とつづった上で「完全な刑事事件ですね……」と締めくくった。