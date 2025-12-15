この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー兼作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【格差拡大】劣等感で心が病まない7つの考え方／すぐ人と比べる人はこれを試そう！」と題した動画を公開。現代社会で広がる経済的な格差がもたらす劣等感に対し、心をすり減らさずに生きるための具体的な思考法を解説した。



Ryota氏はまず、物事を「二極で考えない」ことの重要性を指摘する。これは「二分法的思考」とも呼ばれ、例えば「お金持ちは幸せ」「貧乏は悪い」といった白黒思考に陥りがちな心理状態を指すという。しかし、実際にはお金があっても家族関係がうまくいっていなかったり、逆に貧しくても幸せな家庭を築いていたりするケースは多い。物事はより複雑であり、一つの価値基準だけで幸不幸は測れないと氏は説明した。



特に現代ではSNSの影響で、ごく一部の成功者（上位0.01%）の生活が可視化されやすくなっている。しかし、そうした人々は自分とは全く異なる環境や背景を持つ「特別な存在」であり、比較対象にすること自体に意味がないと氏は断言する。むしろ、比較することで劣等感が生まれ、心が疲弊するだけだと警鐘を鳴らした。



また、他者との「勝ち負け」にこだわることの無意味さについても言及した。重要なのは、他人に勝つことではなく、「自分の暮らしに満足しているかどうか」であると氏は語る。たとえ他人から見て豊かでなくても、本人がその生活に納得していれば、そこに問題はないというのだ。



さらに氏は、「富と名誉」を安心材料にしないことや、今自分が「持っているもの」（良好な家族関係や健康など）に目を向けることの大切さを説いた。失ったものや持っていないものではなく、今あるものに目を向けることで、心の豊かさは見出せると解説する。



格差が広がり、他人との比較が容易になった現代だからこそ、こうした心の持ち方が重要になる。自分なりの幸せの基準を見つけ、心をすり減らさない生き方を模索してみてはいかがだろうか。