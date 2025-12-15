明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



００：００ 米・ＮＡＨＢ（住宅建築業者協会）住宅市場指数

０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１６：００ 英・失業保険申請件数

１６：００ 英・失業率

１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

１９：００ ユーロ・ＺＥＷ景況感調査

１９：００ ユーロ・貿易収支

２２：３０ 米・雇用統計

２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２２：３０ 米・平均時給

２２：３０ 米・輸出入物価指数

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



※東証プライム上場：ＮＳグループ<471A>



出所：MINKABU PRESS