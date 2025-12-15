¡Ö¤¤¤Ä¤âÂ¾¿Í¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àGK¤Ë·ã¤·¤¤ÈóÆñ¡¡ÉÔÍÑ°Õ¤Ê¥Ñ¥¹¤Ç¼ºÅÀ¤Î¸¶°ø¤Ë
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè16Àá¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î»î¹ç¤Ï3-0¤Ç¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ïº£µ¨6ÇÔÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢11°Ì¤Þ¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Î¼ºÅÀ¤Ï28Ê¬¡¢GK¥°¥ê¥¨¥ë¥â¡¦¥ô¥£¥«¡¼¥ê¥ª¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿MF¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥°¥ì¥¤¤¬¸å¤í¤«¤é´ó¤»¤Æ¤¤¤¿MF¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥µ¥ó¥¬¥ì¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¡¦¥ª¥É¥¤¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¥°¥ì¥¤¤Ï´é¤òÊ¤¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤òÃÑ¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸µ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëDF¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤Ï¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤¿¥ô¥£¥«¡¼¥ê¥ª¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¡Øsky sports¡Ù¤Ç·ã¤·¤¯ÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¡¼¥Á¡¼¡¦¥°¥ì¥¤¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¡£Èà¤¬ºÇ½é¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½õ¤±¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ò½õ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï½õ¤±¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥µ¥¤¥É¤ÎÁª¼ê¤ËÅÏ¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×
Åö³º¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏGK¤Îº¸±¦¤Ë³«¤¤¤¿DF¤¬¤ª¤ê¡¢¥ô¥£¥«¡¼¥ê¥ª¤Ë¤Ï¥°¥ì¥¤¤Î¸å¤í¤«¤é´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¥µ¥ó¥¬¥ì¤¬¸«¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¡£¤·¤«¤·¥ô¥£¥«¡¼¥ê¥ª¤Ï¥°¥ì¥¤¤Ë¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÁª¤Ó¡¢¤·¤«¤âµÕÂ¤Ç½Ð¤·¤¿ÀºÅÙ¤ÎÄã¤¤¥Ñ¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÏÓ¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤¬¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¥ô¥£¥«¡¼¥ê¥ª¤ÏÀè·î¤Î¥Õ¥é¥àÀï¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î»î¹ç¤Ç¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£