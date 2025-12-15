いよいよ最終回目前！草磲剛主演ドラマ『終幕のロンド』第10話のあらすじ＆場面写真公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

草なぎ剛（なぎは、弓へんに前＋刀が正式表記）が主演を務めるドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』より、第10話のあらすじと場面写真が公開された。

■『終幕のロンド』第10話あらすじ

本作は、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ剛）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、さまざまな事情を抱えた家族に寄り添い、遺品に込められた故人の最期のメッセージを解き明かすヒューマンドラマ。

許されざる恋と知りながら、真琴（中村ゆり）への気持ちにうそがつけなくなった樹（草なぎ剛）は、利人（要潤）が法的手段に出ることを覚悟で真琴に思いを伝え、二人の心はついに通じ合う。

御厨ホールディングスでは、剛太郎（村上弘明）が後継者に彩芽（月城かなと）を指名。約束されていたはずの社長の座を妹に奪われる形となった利人は悔しさをにじませるが、彩芽の胸中もまた複雑だった――。

そんななか、樹と陸（永瀬矢紘）は、手作りのサンドイッチを持って公園でピクニックをすることに。陸の頼みで急きょ真琴も誘うことになり、３人はまるで家族のように幸せなひとときを過ごすが、その様子を公園の外から、どこかくたびれた様子の利人が見つめていた。神妙な面持ちの利人は、何も知らない陸に近づいてきて…！？

同じ頃、ゆずは（八木莉可子）は海斗（塩野瑛久）の転職先が御厨ホールディングスの子会社であることを知り、がくぜん。ゆずはから相談を受けた樹もまた、これまでの被害者と海斗の状況が重なり、絶句する。海斗はすっかり剛太郎に心酔していて、ゆずはの忠告にも耳を貸さないという。憤るゆずはに、樹はあることを進言する。

さらに、証拠集めに尽力していた樹を中心とした集団訴訟チームだったが、隠蔽（いんぺい）企業への最終決戦に向け、ついに、動き出すー！

そんな『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』第10話は、12月15日22時から放送される。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』第10話

12/15（月）22:00～

出演：草なぎ剛 中村ゆり

八木莉可子 塩野瑛久 長井短 小澤竜心 石山順征 永瀬矢紘 ／

要潤 国仲涼子 古川雄大 月城かなと ／ 大島蓉子 小柳ルミ子 村上弘明

中村雅俊 風吹ジュン

脚本：高橋美幸

主題歌：千葉雄喜「幸せってなに？」

制作著作：カンテレ

