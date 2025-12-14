アイテム1つで「洗面所」がカビや雑菌の温床に…「洗面所でのNG習慣」4選
洗面所は家族みんなが使う場所だからこそ、清潔に保ちたいものです。しかし、何気ない習慣により、カビや雑菌の温床になっていることも……。今回は、「洗面所でやりがちなNG習慣」とその改善策をご紹介します。
このぬめりは黄色ブドウ球菌などの菌が作るバイオフィルムで、歯ブラシを汚染する可能性もあります。また、家族の歯ブラシのヘッドが接触するような置き方だと、虫歯菌や歯周病菌がうつる可能性も考えられます。
改善策：
歯ブラシは1本ずつ立てて、ヘッドが接触しないようにしましょう。フックタイプで浮かせて収納できるアイテムだと、底に水がたまるのを防げるので掃除がラクになります。ただし、フックタイプの場合も、引っ掛ける部分の汚れはこまめに落とすようにしましょう。
改善策：
コップは使い終わったら、逆さにして水気を切るかフックなどに引っ掛けて乾燥させましょう。毎日コップの内側を軽くこすって洗う習慣をつけると、より清潔に保てます。底にぬめり汚れをつけないためにも、フックなどを使った引っ掛ける収納がいいでしょう。
改善策：
使ったタオルは乾燥させることが最も重要です。使用したら、風通しのいい場所にできる限り風が当たる範囲が広いような形で干すようにしましょう。複数枚のタオルを用意してこまめに交換・洗濯することで、雑菌の繁殖を防ぐことができます。
改善策：
水栓の根元は、使い古した歯ブラシや綿棒などを使って細かく掃除するのがおすすめです。月に1回程度、中性洗剤をつけた歯ブラシで根元をこすり、洗い流すことで清潔に保てます。普段から水栓周りの水滴を拭く習慣をつけるだけでも、汚れの蓄積を防ぐことができますよ。
今回は、洗面所で見落としがちなNG習慣とその改善策についてご紹介しました。少しの工夫で洗面所は清潔で快適な空間になります。今回ご紹介した方法を、ぜひ毎日の習慣に取り入れてみてください。そして、家族みんなが安心して使える洗面所に整えてくださいね。
