今年も花粉飛散のピークシーズンに突入。例年以上の飛散量といわれる中、特定非営利活動法人ミンイーが実施した調査(回答4,566名)では、97%が｢日常生活に支障がある｣ と回答。なかでも最もつらい影響として76%以上が｢仕事･家事への集中力低下｣ を挙げています。目や鼻の不快感だけでなく、“生産性が奪われる”“家事育児が回らなくなる”という深刻な声が多く寄せられました。 ｢薬は飲みたくない｣ 73％が抱え