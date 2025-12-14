忘れ物を取りに帰った飼い主さんのもとに、犬と猫がやってきて…？それぞれ違った喜び方をする姿が可愛すぎると、SNSで反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で248.4万再生を突破し、「寝ていてもお出迎え♡嬉しいですね」「この後また仕事に向かうのは無理だ～」といった声があがりました。

【動画：いつもと違う時間に飼い主が帰宅してきたら、『柴犬と猫』は…可愛すぎる『2匹の反応』】

子猫の時から一緒

Instagramアカウント「@sibaken_runa」に投稿されたのは、飼い主さんが忘れ物を取りに帰った時に見せた、茶トラの「ニャーツ」くんと、柴犬の「ルナ」ちゃんの対照的なリアクションをとらえた動画です。

ニャーツくんは子猫の時からルナちゃんと一緒。大きくなって強くなったニャーツくんが時にルナちゃんを圧倒したり、飼い主さんを奪い合ったりしながらも、寄り添って眠る姿が見られるほど仲良く暮らしているといいます。

突然の帰宅に大喜びのルナちゃん♪

ある日、家を出てから忘れ物に気付いた飼い主さんは、急いで取りに戻ることに。普段は帰るはずのない時間だったため、帰宅しても玄関には誰もいませんでしたが、すぐにお家の奥から軽快な足音がして、嬉しそうな表情のルナちゃんがお出迎えに来てくれたそうです。

少し遅れて、ルナちゃんの後ろからニャーツくんも登場。尻尾を振って飼い主さんの元へ一直線に向かうルナちゃんとは対照的に、ニャーツくんは寝ていたのか、途中で眠そうに大きく伸びをしていたそう。

対照的なふたり♡

そしてニャーツくんは、飼い主さんから少し離れた場所でゴロンと横になり、その場で撫でられ待ちの体勢に。そっけないように見えて、ニャーツくんもしっかりと飼い主さんの帰宅を喜んでいるようだったといいます。

嬉しそうに撫でられに行ったルナちゃんと、飼い主さんが近寄ってくるのをその場で待つニャーツくん。そんなふたりの対照的なお出迎え方法が可愛らしくて、思わず胸がキュンとしてしまいます。

ふたりの可愛すぎるお出迎え風景に、リールの視聴者からは「こんな姿を見せられたら、少しナデナデとか構ってあげないと戻れませんね」「ちっちちっちちっちと気持ち急いで駆け寄ってくる柴ちゃんが可愛すぎます♡」「忘れ物でも玄関までお迎えしてくれる♡キュンキュン♡」「かわいいですね♡♡2人ともお迎えに来てくれてありがとうですね♡」「「誰ー？」って感じと「どしたん？」て感じが癒されるw」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「@sibaken_runa」では、お散歩帰りにハイテンションになるルナちゃんと、そんなルナちゃんの寝床を度々奪うニャーツくんの、ほっこりと癒される日常の様子を多数の動画で楽しむことができます。

