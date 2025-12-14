ロイター通信は１３日、在リトアニア米国大使館の情報として、ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領が、２０２２年ノーベル平和賞受賞者のアレシ・ビャリャツキ氏を含む拘束していた政治犯など１２３人を釈放したと報じた。

諜報（ちょうほう）活動の罪に問われ、３月に禁錮刑判決を受けた元日本語講師の中西雅敏さんも含まれているという。

ルカシェンコ氏は、米国のトランプ大統領と両国関係の改善を進めており、釈放はその一環。トランプ政権はベラルーシに対して政治犯ら１０００人以上の釈放を求める一方、ベラルーシに科してきた制裁の緩和などを進めている。米特使が１２〜１３日にベラルーシを訪問し、ルカシェンコ氏と会談していた。

ビャリャツキ氏は、独裁政権が続くベラルーシで１９８０年代半ばに始まった民主化運動の指導者の一人。人権団体「ビャスナ（春）」を設立し、投獄された反政権デモ参加者らの支援などを行ってきたが、２０２１年に逮捕された。

中西さんは、鉄道や橋などの写真を撮影し、軍事情報を収集したなどとして昨年７月に拘束されていた。