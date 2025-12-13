「gloss over」の意味は？あたふたしているのを隠すときに使います！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「gloss over」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは「gloss」＝「光沢」が「over」＝「上から覆う」ような状況を表す言葉です！ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「取り繕う」「大したことないように見せる」でした！ 「gloss over」は、表面的に「gloss」＝「光沢」を出してごまかすイメージの表現です。 また、「gloss」のかわりに「smooth」＝「滑らかにする」が使われることもありますよ。 「Educators want to gloss over the more brutal chapters of our history.」

（教育者は、歴史のより残酷な出来事に触れたがらない） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部