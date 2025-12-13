「gloss over」の意味は？あたふたしているのを隠すときに使います！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「gloss over」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは「gloss」＝「光沢」が「over」＝「上から覆う」ような状況を表す言葉です！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「取り繕う」「大したことないように見せる」でした！
「gloss over」は、表面的に「gloss」＝「光沢」を出してごまかすイメージの表現です。
また、「gloss」のかわりに「smooth」＝「滑らかにする」が使われることもありますよ。
「Educators want to gloss over the more brutal chapters of our history.」
（教育者は、歴史のより残酷な出来事に触れたがらない）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部