¡ÚÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ê¡ÛÅÅ»Ò¥Úー¥Ñー¥¹¥Þ¥Û¤Î·èÄêÈÇÅÐ¾ì¡£¡ÖBOOX Palma 2 Pro¡×¤Ï¡¢¥«¥éー¤Ç¸«¤ä¤¹¤µ¾å¡¹¡£¥Ú¥ó¤Ç¼ê½ñ¤¤âÄÌÏÃ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IT¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñºî²È¤Î¸ÍÅÄ³Ð»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¸ÍÅÄ³Ð¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡Ú¿É¸ý¡ÛÅÀ¿ôÉ¾²Á¡×¤Ç¡Ö¡ÚÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ê¡ÛÅÅ»Ò¥Úー¥Ñー¥¹¥Þ¥Û¤Î·èÄêÈÇÅÐ¾ì¡£¡ÖBOOX Palma 2 Pro¡×¤Ï¡¢¥«¥éー¤Ç¸«¤ä¤¹¤µ¾å¡¹¡£¥Ú¥ó¤Ç¼ê½ñ¤¤âÄÌÏÃ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥éーÅÅ»Ò¥Úー¥Ñー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖBOOX Palma 2 Pro¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡ÖBOOX Palma 2 Pro¡×¤Ï¡¢6.13¥¤¥ó¥Á¤Î¥«¥éーÅÅ»Ò¥Úー¥Ñー¡ÖKaleido3¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿Android¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤À¡£¸ÍÅÄ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¤½¤ÎÇö¤µ¤È·Ú¤µ¡Ê¼ÂÂ¬173g¡Ë¤ËÃíÌÜ¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Çö¤¯¤Æ·Ú¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½Ò¤Ù¡¢»æ¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤ò»ý¤ÄÇØÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Á¥°¥ì¥¢²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë»æ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤ÊÉ½¼¨¤¬²ÄÇ½¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿§²¹ÅÙ¤ÎÄ´À°¤â²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤â²÷Å¬¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤ÏAndroid 15¤òÅëºÜ¤·¡¢Google Play¥¹¥È¥¢¤«¤é¥¢¥×¥ê¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤Ç¤¤ë¡£SIM¥Õ¥êー¤Ç¥Ç¥å¥¢¥ëSIM¤ämicroSD¥«ー¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÍÅÄ»á¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Û¤Ü¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤½¤ÎÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤ò»ØÅ¦¡£¼ÂºÝ¤ËKindle¥¢¥×¥ê¤ÇÆÉ½ñ¤äÌ¡²è¤ÎÉ½¼¨¤ò»î¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¥Ú¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¼ê½ñ¤¥á¥â¤ä¡¢¥«¥á¥é¤òÍøÍÑ¤·¤¿OCR¡ÊÊ¸»úÇ§¼±¡Ëµ¡Ç½¤â¼Â±é¤·¡¢¤½¤Î¹â¤¤Ç§¼±ÀºÅÙ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÅÅ»Ò¥Úー¥Ñー¤ÎÆÃÀ¾å¡¢Æ°²è»ëÄ°¤äÆ°¤¤Î·ã¤·¤¤¥²ー¥à¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤ä¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤Î²»¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¸ÍÅÄ»á¤ÏËÜÀ½ÉÊ¤ò¡ÖÅÅ»Ò¥Úー¥Ñー¤È¤·¤Æ¤Ï¾å¡¹¡×¤ÈÁí³ç¤·¡¢75ÅÀ¤È¹âÉ¾²Á¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÂåÂØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÉ½ñ¤ä¥á¥â¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤ËÆÃ²½¤·¡¢ÅÅ»Ò¥Úー¥Ñー¤ÎÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÂæ¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
