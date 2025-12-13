Á°ß·Í§ºî»á¡¡Ä¶ÉÙÍµÁØÁýÀÇ°Æ¼õ¤±Ï¢Â³Åê¹Æ¡¡¡ÖÄ¶¹â³ÛÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¿Í¤¬¤µ¤é¤ËÀ¸»ºÀ¾å¤²¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤òÍ×Ë¾
¡¡¼Â¶È²È¡¦Á°ß·Í§ºî»á¡Ê50¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ä¶ÉÙÍµÁØ¤Ø¤ÎÁýÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞÀÇÀ©Ä´ºº²ñ¤¬11Æü¤ËÂçÏÈ¤ò¸Ç¤á¤¿2026Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Î²þÀµ°Æ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö½êÆÀ¤¬Ìó6²¯±ß°Ê¾å¤ÎÄ¶ÉÙÍµÁØ¤Î½êÆÀÀÇ¤òÁýÀÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Á°ß·»á¤Ï12Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö1²¯±ß¤ÎÊÉ¡×À§Àµ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö²ÝÀÇ¶¯²½¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢²Ô¤¤¤Ç¤ë¤Î¤ËÃù¤á¹þ¤ó¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£»È¤¤¤Þ¤¯¤ë¿Í¤Ï·ÐºÑ²ó¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤¢¤È¡¢¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤¤¤Æ¤â¤Ã¤È²Ô¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÔ¿´Éô¤Î¥Ø¥ê¥Ý¡¼¥È»È¤¨¤¿¤ê¡¢¹ñÀÇ¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¼õ¤±¤ì¤¿¤ê¡¢Ä¶¹â³ÛÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¿Í¤¬¤µ¤é¤ËÀ¸»ºÀ¾å¤²¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¹ñ¤Î»ñ»º¤ä¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç»È¤¨¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢²Ô¤²¤ë¿Í¤Ë¤¦¤Þ¤¯»È¤ï¤»¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È²Ô¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤ÈÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹â³ÛÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¿Í¤â°ìÄêÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤·¡¢³¤³°Î®½Ð¤â¸º¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£Ä¶¹â³ÛÇ¼ÀÇ¼Ô¤ò¤Á¤ç¤¤Í¥¶ø¤·¤Æ¡¢À¸»ºÀ¾å¤²¤µ¤»¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë²Ô¤¬¤»¤Æ¤µ¤é¤ËÇ¼ÀÇ¤µ¤»¤ëºîÀï¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡13Æü¤Ë¤â¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Öº£²óÁýÀÇÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ëÄ¶ÉÙÍµÁØ¡ÊÇ¯´Ö½êÆÀ6²¯°Ê¾å¡Ë¤Ï2,000¿Í¤¯¤é¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¹ñ¤¬²¿¤é¤«¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë²Ô¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÇ¼ÀÇ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¡©¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢Ä¶ÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤¬È¿±þ¡£
¡¡¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÄ¶ÉÙÍµÁØ2,000¿Í¤ò·ÞÉÐ´Û¤Ë¤Ç¤â½¸¤á¤Æº©¿Æ²ñÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡©¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«½Ð¤½¤¦¤À¤·ÌÌÇò¤½¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó»²²ÃÈñ½Ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬¡Ö¹Ô¤¯¤ï¾Ð¡×¤È¥ê¥×¥é¥¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°ß·»á¤ÏÏ¢Â³Åê¹Æ¤Ç¡ÖÄ¶ÉÙÍµÁØ¤Î²ÝÀÇ¶¯²½¤¹¤ë¤Èµ¯¶È²È¤¬°é¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤¢Ä¶ÉÙÍµÁØ¤ò¸ºÀÇ¤¹¤ì¤Ð°é¤Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡©µ¯¶È²È¤Ã¤ÆÀÇ¶â¤¦¤ó¤Ì¤ó´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¼Ò²ñÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ã¤Æ¿Í¤¬À®¸ù¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»ýÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖËÍ¤Ï´î¤ó¤ÇÀÇ¶âÊ§¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È»Å»ö¤¬¤Ï¤«¤É¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¹ñ¤Ø¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×Ë¾¤òµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£