「日本人だけで豊かな国を」――。前澤友作氏のこの主張は「排外主義」か？深刻な人手不足を背景に増え続ける外国人労働者。しかし、「労働力の輸入」とも言える現状に“気持ち悪さ”を感じる人も少なくない。この問題の根源には100年以上前から続く日本の「悪癖」と根深い構造があった。（ノンフィクションライター窪田順生）人手不足だから外国人労働者「奴隷的で僕は嫌」「日本人だけで、賢く、効率よく、スマートで洗練さ