実業家の前澤友作さんが2025年10月20日にXを更新し、「外国人労働者の依存度が高い介護・製造・建設などは次の成長産業になる」という持論を展開した。「社会を支える人がもっと報われるように」前澤さんは20日、Xで「外国人労働者の依存度が高い介護・製造・建設などは次の成長産業になる」という持論を展開。「今後の人口ピラミッドや需給バランスを見ても間違いなく儲かる」と断言した。その理由について前澤氏は、「何も産み出