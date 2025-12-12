実業家の前澤友作さんが2025年12月12日にXで、超富裕層への課税強化に対し疑問を呈した。「超高額納税する人がさらに生産性上げられる仕組みが欲しい」話題となっているのは、いわゆる「1億円の壁」の是正。追加課税の対象となる総所得の基準を30億円超から6億円超に引き下げ、対象者への適用税率も22.5％から30％に引き上げる。2027年分からの所得に適用するために26年度税制改正大綱に盛り込む方針で、10日に政府・与党が調整に