フジテレビ系「ＥＸＩＴＶ」が９日に放送され、ＥＸＩＴ・兼近大樹、りんたろー。が出演した。

この日は、７人組ダンス＆ボーカルグループ・ＢＡＬＬＩＳＴＩＫ ＢＯＹＺの松井利樹、砂田将宏をゲストに迎えた。

トークの中で、兼近は過去に人気タレントとの熱愛報道が出たときの衝撃を回想。

「サッシーとね…」と、２０２０年に、元ＨＫＴ４８でアイドルプロデュース業も兼任する指原莉乃との熱愛疑惑を一部で報じられたことを振り返った。

兼近は「連絡先も何も本当に知らないのに…。番組で共演したときに『わざと目を合わさないようにしていた』って。たぶん、俺が（指原を）あんまり見られなかったんだと思うんだけど。ええ？って思って。じゃあ、もう無理じゃん？記事になったからね。俺の場合。それが」と苦笑。

「誰かが適当に書いたやつを誰かが適当に記事にして、誰かが拡散して本当の（芸能記事として報道される）ことになった。元の理由をたどると『目を合わせないようにしていた』ってだけ。すげえ時代！と思ったもん」と笑いながら述懐していた。