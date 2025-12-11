「本当に光栄です」柏のリカルド・ロドリゲス監督が優秀監督賞の栄誉「全員が一致団結して獲得した」
Jリーグの年間表彰式「2025Jリーグアウォーズ」が12月11日に開催された。
各賞が発表されるなか、優秀監督賞を手にしたのは柏のリカルド・ロドリゲス監督だ。
今季に柏の指揮官に就任。チームは最後まで優勝争いに絡み、惜しくも２位フィニッシュも、51歳のスペイン人が植え付けた魅力的なパスサッカーは多方面から高い評価を受けた。
リカルド監督は、「今回このような賞をいただき、本当に光栄です。今回の賞は個人に与えられた賞という形ですが、決して私はそうは思っていません。これは柏レイソル。このクラブに与えられた団体として取った賞だと思っています。社長、強化部、選手、スタッフ。そしてサポーターの皆さん。全員が一致団結して獲得した賞だと考えています」とスピーチした。
また優勝した鹿島アントラーズに対しては「おめでとう」と伝え、「どこかで勝点を取りこぼしてくれるかなと思ったのですが」と冗談交じりに話し、「残念ながらあと１歩届かず２位になったこと。そこは残念ですが、素晴らしいシーズンだった」と笑顔を見せながらシーズンを評した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
