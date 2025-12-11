かっこがＳ高カイ気配、今期予想の最終赤字幅縮小とＮＴＴデータとの業務提携を発表◇ かっこがＳ高カイ気配、今期予想の最終赤字幅縮小とＮＴＴデータとの業務提携を発表◇

かっこ<4166.T>がストップ高の水準となる７３３円でカイ気配となっている。１０日の取引終了後、２５年１２月期の単独業績予想の修正を発表した。最終損益予想を２億２５００万円の赤字から１億５５００万円の赤字（前期は２億５５００万円の赤字）に縮小する見通しになった。同時にＮＴＴ<9432.T>傘下のＮＴＴデータとＥＭＶ－３Ｄセキュア領域でクレジットカードの不正利用対策の強化に向けた業務提携をすると開示しており、これらを好感した買いが集まっている。



売上高予想は７億８１００万円から８億円（前期比９．０％増）に見直した。既存顧客向けに実施したＥＣ向け不正検知サービス「Ｏ－ＰＬＵＸ」のバージョンアップにより、サーバー費・データ費の効率化が進んだことで売上総利益率が当初予想を上回っている。業務提携についてはＥＭＶ－３Ｄセキュアの仕組みの一部で連携し、サービスをカード会社向けに提供するＮＴＴデータとＥＣ事業者向けに展開するかっこの双方の視点を踏まえることで、不正検知の高度化を推進する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS