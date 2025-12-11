Photo: 山田洋路

奮発して買った繊細なニット。大切にしていたはずなのに、いつの間にか首元がヨレヨレに…。そんな悲しい経験を2度と繰り返したくない一心で、衣類を守ることに特化した「Hanger Revolution」を試してみました。

結論から言うと、もっと早く出合いたかったです。

旅好きにも刺さる「変形」ギミック

Photo: 山田洋路

「Hanger Revolution」を手にして気づいたのが、アーム表面の滑り止め加工。ただのプラスチックかと思いきや、細かい溝が刻まれていて、衣類をキャッチしてくれそうな質感です。

パタンと折りたたむと、予想以上にスリムに。旅行バッグにも迷わず入れられるサイズ感です。出張先のホテルでハンガーが足りない問題も、これなら自分のハンガーを隙間に忍ばせて解決できそう。

「ひねるだけ」は本当か？

Photo: 山田洋路

まずはTシャツで検証。最大の特長である「ひねる」動作を実際にやってみると、本当に片手で「クルッ」とひねるだけで、アームが閉じて洗濯物がストンと外れました。

Photo: 山田洋路

感動したのが干すときです。アームを閉じた細い状態で首元にスッと挿入し、服の中でパッと広げる。この工程がかなりスムーズなんです。

首の詰まったタートルネックや、無理に引っ張るとすぐ伸びてしまう繊細なニットも、これなら生地を引っ張らずに干すことができそう。

最難関「重いパーカー」で時短効果を測定

Photo: 山田洋路

次に、いつもハンガーから外すのに手を焼いている厚手のパーカーで試してみました。従来のハンガーでは、首元を広げないよう苦戦したりしていましたが…

従来ハンガー： モタモタして約6秒「Hanger Revolution」： ひねって終了、約2秒

筆者の実測で、3倍ほどのスピード差が出ました。さらに心配だった「重さで勝手に閉じてしまわないか？」という点もクリア。メーカー公称値では耐荷重は約6kgとありましたが、実際に厚手のパーカーを掛けてもビクともせず、勝手に折りたたまれそうにない信頼感がありました。

Photo: 山田洋路

折りたたみ式ハンガーは、家事の時短と服への優しさを求めている方に、ぜひ体験してほしいアイテムでした。わずか数秒の短縮でも、積み重なれば大きな余裕になります。

「たかがハンガー」と思わず、まずはよく着るTシャツだけでも試してみてください。「Hanger Revolution」についてのより詳しい情報を、以下から確認いただけます。

Photo: 山田洋路

