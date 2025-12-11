上田晋也、自分のことを応援してくれる人は「日本に20人くらいだと思ってる」

お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（55歳）が、12月9日に放送されたトーク番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）に出演。自分のことを応援してくれる人は「日本に20人くらい」という思いで日々仕事をしていると語った。



番組は今回、他人の育児にいき過ぎた指摘や批判をする“育児警察”をテーマに進行。その中で、育児に関するネットのアンチコメントの話題になり、上田は「オレなんて正直、自分のことを応援してくれてる人、日本に20人くらいだと思ってやってる」と話し、スタジオの笑いを誘う。



ゲストのよゐこ・濱口優は「もっといるよ（笑）」と言うが、上田は「いや、いない。オレの統計だと20人。一都道府県に1人もいないと思ってる」と話し、「だからバッシングされても『ですよね〜。オレ、応援してるの20人しかいないんですよ』って。でもね、そう考えるとスゴく楽」と語った。