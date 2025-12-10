この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

11月の新着コイン公開動画「【お待たせしました!!】海外でゲットした11月の新着コインを一挙公開いたします！」が話題を呼んでいる。動画ではアンティークコインマニアの渡辺孝祐氏が登場し、注目の新着コイン13枚（うち12枚は金貨、1枚は銀貨）について熱く語った。



冒頭で渡辺氏は「今回は13枚新着コインのご紹介となります。ほぼ金貨ですね」と切り出し、最近の金の地金高騰で動きが早くなっていることに言及。「悩んでいる間に取られてしまって悔しい思いをする方がたくさんいらっしゃいます」と、タイミングの重要性を強調した。



最初に披露したのは、1839年イギリス製ビクトリア女王ハーフクラウン銀貨。PR63という高グレードで、「これまでで見たハーフクラウンで一番好きかも」とコレクター心を隠さない。さらに「正直売りたくないぐらいのコイン」とも漏らし、希少性（発行枚数約400枚）と美しいグレー～ブラックのトーンを熱弁。その希少さから「長い目で見ると、それぐらいのポテンシャルは全然ある」と今後の価値上昇の可能性にもふれた。



今回の新着の主役はなんといっても金貨。「ハイグレードのものにより価値を感じておりますので、そういう時代になっております」と現代のマーケット動向を解説しながら、1887年イギリス5ポンド金貨（ジュビリーヘッド）は「64超えるとね、なかなかないんですよね」とグレードによる希少価値を強調。インド「ライオンのモハール金貨」に関しては「最近の出世コインの1枚」と評価し、「AUぐらいであればまだ150～180万円で買えます」とコレクション初心者にも手が届く価格帯を紹介。



さらに、近代ギリシャやイタリア、オーストリアコインも網羅。「うちのお店で近代ギリシャを取り扱ったのは初めて」と新たなジャンルへの挑戦も披露。特に1888年イタリア100リラ金貨については「僕やっぱイタリアのコインのデザインが好きなんでね、あんま売れなくてもいいかな」と独自の美意識も垣間見せた。



毎回注目のオーストリア100コロナ金貨、都市景観コインやナポレオン1世 20フラン金貨にも触れ、「昔はなんてことないコインだったが、最近特にハイグレードは、この値段になりつつある」「嘘でしょみたいな金額」と高騰するコイン市場をリアルに語った。



新着紹介のラストには、人気のドイツ ニュルンベルク ラムダカット金貨 MS61を「とりあえず買っとけるくらいに、僕は思ってしまう」と熱く語る場面も。さらに撮影後、緊急で追加紹介となった「ブリティッシュインディア カルカッタミント（1835年PF58）」については「このデザインをこの大きさで楽しめるっていうのは、非常にいいコイン」とサイズ感と希少性、デザインの魅力を重ねて説明。「カメオ感はこの種類のコインにはないんですよね」と、コレクターならではのこだわりも垣間見せた。



動画の締めくくりに渡辺氏は、「こういうの探してるんだけど、っていうリクエストがあったらぜひご一報いただけると嬉しい」と視聴者に呼びかけ動画を結んだ。