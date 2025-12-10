King Gnu¤Î¥É¥é¥ÞーÀª´îÍ·¤È¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎYohji Igarashi¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢»³Íü¤ÎÂç¼«Á³¤òÉñÂæ¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
King Gnu¤Î¥É¥é¥ÞーÀª´îÍ·¤È¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ëYohji Igarashi¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢Àª´îÍ· ¡õ Yohji Igarashi¤¬¡¢12·î28ÆüÊüÁ÷¤ÎMUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¤ÎÈÖÁÈ¡ØONENESS¡Ù¤Ë½Ð±é¡£º£²ó¤Ï45Ê¬¤Î³ÈÂçÈÇ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²»³Ú¤È¡¢°ì½Ö¤Î·Ê¿§¤¬¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë°ì´ü°ì²ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òµÏ¿¤¹¤ë¥¨¥à¥ª¥ó!¤ÎÈÖÁÈ¡ØONENESS¡Ù
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¸þ¤«¤¦Àè¤Ï¡©¡¡¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ä¤½¤Î¤È¤¤Þ¤Ç¡¢±éÁÕ¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤É¤Î¶Ê¤ò¤É¤ó¤Ê¥ー¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ·è¤á¤ë――¡£
1ÁÈ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²»³Ú¤È¡¢°ì½Ö¤Î·Ê¿§¤¬¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ë°ì´ü°ì²ñ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òµÏ¿¤¹¤ë¥¨¥à¥ª¥ó!¤ÎÈÖÁÈ¡ØONENESS¡Ù¡£
º£²ó¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢Àª´îÍ· ¡õ Yohji Igarashi¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢È¬¥ö³Ù¤äÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢¿¹¤ÈÀ¶Î®¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô¡£¼«Á³Ë¤«¤Ê¿¹ÎÓ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤ÈDJµ¡ºà¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦¡£
µÒ±é¤È¤·¤Æ¥é¥Ã¥Ñー¤ÎHANATANI¡¢¿¹Þ«Âç¤¬»²²Ã¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖBAMBOO¡×¡¢¡ØFUJIROCK FESTIVAL¡Ç25¡Ù¤Ç½éÈäÏª¤·¤¿¡ÖTombo¡×¤ÎRemix ver.¤ä¡ÖSUPERMARKET¡×¤Ê¤ÉÁ´7¶Ê¤òÈäÏª¡£Àª´îÍ·¤Î·ã¤·¤¯ÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤¹¥É¥é¥à¤Î²»¤ÈYohji Igarashi¤Î¥Óー¥È¤Ë¡¢Âç¼«Á³¤ò¾È¤é¤¹¥ìー¥¶ー¤Î¸÷¤È¾ÈÌÀ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢²»³Ú¤È·Ê¿§¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ´ÏÂ¤ò¤ß¤»¤ë¤Î¤«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³èÆ°¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ì¤¾¤ìÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ²»³Ú¥·ー¥ó¤Ë¸½¤ì¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
PHOTO BY Takumi Kawashita
¢£³ÑÌîÈ»ÅÍ¡¢MARK (NCT)¡¢YUTA (NCT)½Ð±é²ó¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬·èÄê
²áµî¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØONENESS¡Ù¤Î³ÑÌîÈ»ÅÍ¡Ê¤«¤Æ¤£¤ó¡Ë¡¢MARK¡ÊNCT¡Ë¡¢YUTA¡ÊNCT¡Ë½Ð±é²ó¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£³Æ²ó¤È¤â12·î28Æü¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¡ØONENESS -³ÑÌîÈ»ÅÍ¡Ê¤«¤Æ¤£¤ó¡Ë-¡Ù
12/28¡ÊÆü¡Ë21:00～21:30
½Ð±é¡§³ÑÌîÈ»ÅÍ¡Ê¤«¤Æ¤£¤ó¡Ë
MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¡ØONENESS-MARK (NCT)-¡Ù
12/28¡ÊÆü¡Ë21:30～22:00
½Ð±é¡§MARK¡ÊNCT¡Ë
MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¡ØONENESS-YUTA (NCT)-¡Ù
12/28¡ÊÆü¡Ë22:00～22:30
½Ð±é¡§YUTA¡ÊNCT¡Ë
MUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¡ØONENESS-Àª´îÍ· ¡õ Yohji Igarashi-¡Ù
12/28¡ÊÆü¡Ë22:30～23:15
ºÆÊüÁ÷¡§2026/01/31¡ÊÅÚ¡Ë20:00～20:45
½Ð±é¡§Àª´îÍ· ¡õ Yohji Igarashi
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.13 ON SALE
Àª´îÍ· ¡õ Yohji Igarashi
DIGITAL SINGLE¡ÖTombo feat.Daichi Yamamoto¡×
