Spot.1

自然の地形を生かしたバリエーション豊富なコース／立山山麓スキー場

雪質がよく、バラエティに富んだコースがたくさん

雄大な北アルプスを背にして、富山湾に飛び込むような感覚ですべることができる眺めのいい「立山山麓スキー場（たてやまさんろくすきーじょう）」。ゲレンデは「らいちょうバレーエリア」と、「極楽坂エリア」に分かれ、どちらも麓は初心者向け、中腹から上部にかけては中・上級者にとってほどよい斜度と変化に富むコースになっています。

北陸道・立山ICから約30分、富山地方鉄道・立山駅からバスで約10分というアクセスのよさも魅力のひとつ。

【2025−2026年シーズン営業情報】

営業期間：2025年12月13日〜2026年3月15日（予定）

■立山山麓スキー場（たてやまさんろくすきーじょう）

住所：富山県富山市原55

TEL：076-482-1311

営業時間：8時〜16時10分（ナイターは16時30分〜20時30分、1月3日〜2月21日の毎週土曜、1月11日、2月22日の営業）

定休日：無休

料金：1日券 大人5000円、中・高・大学生（学割）4000円、子ども（小学生）3000円、シニア4000円、

1日券（平日） 大人5000円、中・高・大学生（学割）4000円、子ども（小学生以下）3000円、シニア（60歳以上）4000円／1日券（土・日曜、祝日） 大人5400円、中・高・大学生4400円、子ども3000円、シニア4400円／4時間券（平日） 大人4200円、子ども2500円／4時間券（土・日曜、祝日） 大人4600円、子ども2500円

公式サイト：https://www.tateyama36.co.jp/



Spot.2

初心者に最適！ やさしさあふれるゲレンデ／あわすのスキー場

7コースあり混雑の少ないゲレンデ

「あわすのスキー場」は、富山地方鉄道・立山駅からバスで約10分の場所にある自然雪100％のスキー場。ウィンタースポーツに初めてチャレンジする人、久しぶりにトライする人には、斜面、長さ、スタッフのやさしさは最適です。しっかりと整備され、滑りやすいと好評の「ダイナミックコース」、大自然を散策する「オリンピアンクロスカントリーコース」を利用したスノーモービルツアーが人気。

キッズパークでは、そりゾーンに加えて、雪像やかまくら造りができる「雪ゾーン（せつぞーん）」を週末中心にオープン。スタッフ付きで安心して遊べます。

【2025−2026年シーズン営業情報】

営業期間：2025年12月13日〜2026年3月29日

■あわすのスキー場（あわすのすきーじょう）

住所：富山県富山市粟巣野1868

TEL：076-460-3688

営業時間：9時〜15時30分（日曜、祝日は8時30分〜16時）

定休日：12月18日（木）、1月8日（木）、2月19日（木）、2月26日（木）、3月16日（月）以降は平日休

料金：1日券 大人4500円、子ども（小・中学生）3000円、高校生・シニア（60歳以上）4000円／半日券 大人3800円、子ども2300円、高校生・シニア3300円

公式サイト：https://awasuno.com/winter



Spot.3

ビギナーから上級者まで楽しめる／となみ夢の平スキー場

広々としたゲレンデを自由にすべれる

「となみ夢の平スキー場（となみゆめのたいらすきーじょう）」は、リフトが1本のみで、頂上と中間地点に降り場があり、中間の降り場からは初心者でも滑りやすいコースが広がっています。

中級者向けには、中間の降り場からゲレンデの真ん中を抜けるコースがおすすめ。比較的緩やかですが、自然にできたコブなどがあります。頂上からのコースは最大斜度が30度あり、すべり応えがあって上級者向け。

【2025−2026年シーズン営業情報】

営業期間：2025年12月21日〜2026年3月1日（予定）

■となみ夢の平スキー場（となみゆめのたいらすきーじょう）

住所：富山県砺波市五谷字源谷22

TEL：0763-37-1575

営業時間：8時30分〜16時45分

定休日：無休

料金：1日券 大人3500円、子ども（小・中学生）2500円、未就学児無料／午前券・午後券 大人2500円、子ども2000円

公式サイト：https://ski.yumeno-taira.com/



Spot.4

晴れた日の頂上からの眺めは感動的／牛岳温泉スキー場

フラットで緩やかなゲレンデ

「牛岳温泉スキー場（うしだけおんせんすきーじょう）」には「東コース」「正面コース」「西コース」の3コースがあり、いずれも初級から中級者向けのコースになっています。頂上からは、天気がよければ立山連峰や日本海を一望できる大パノラマを楽しめます。金・土曜、祝前日はナイター営業も実施。

毎年恒例となっている2月の「牛岳スノーフェスタ」や「スキー場感謝祭」では、花火大会ほか楽しいイベントが用意されているので、日程をチェックして出かけてみて。ゲレンデから車で約3分のところにある温泉施設「牛岳温泉健康センター」も人気。

【2025−2026年シーズン営業情報】

営業期間：2025年12月20日〜2026年3月1日

■牛岳温泉スキー場（うしだけおんせんすきーじょう）

住所：富山県富山市山田小谷中根2

TEL：076-457-2044

営業時間：8時30分〜16時30分（ナイターは16時30分〜21時、金・土曜、祝前日のみ営業）

定休日：無休

料金：1日券 大人4000円、子ども（小・中学生）2400円、シニア（60歳以上）3500円／4時間券 大人3000円、子ども2000円、シニア2500円／ナイター券 大人2400円、子ども1400円、シニア1800円

公式サイト：https://ushidake.com/ski/



Spot.5

中級者から上級者向けのコースが中心／たいらスキー場

中級者以上のコースが中心

「たいらスキー場（たいらすきーじょう）」は、昔から豪雪地帯といわれてきた場所にあり、積雪量は申し分なし。中級者以上のコースが中心で、ハードなコブが連続するモーグルコースや、クロスカントリースキーができる「たいらクロスカントリー場」もあります。

もちろん、初心者や子どもも安心してすべることができるコースやキッズパークもあり、ファミリーでも楽しめます。世界遺産に登録されている五箇山合掌造りの集落は、車で5分ほどのところにあります。

【2025−2026年シーズン営業情報】

営業期間：2025年12月中旬〜2026年3月下旬（予定）

■たいらスキー場（たいらすきーじょう）

住所：富山県南砺市梨谷194

TEL：0763-66-2911

営業時間：8時30分〜16時

定休日：無休

料金：1日券 大人3500円、子ども（中学生以下）3000円、シニア（60歳以上）3000円、未就学児無料／半日券 大人2500円、子ども2000円、シニア2000円

公式サイト：https://gokayama-taira.com/



Spot.6

五箇山の合掌造り集落を一望できる／タカンボースキー場

広々としたゲレンデ

東海北陸道・五箇山ICから車で約5分と、アクセス抜群の「タカンボースキー場」。ビギナーからベテランまで存分に楽しめるコースが揃い、ゲレンデの頂上からは五箇山の合掌造りを眺めることもできます。

スキー・スノーボードのレンタルやスクール、食事処も充実していて、２つあるレストランでは、ラーメン、そば・うどんなどのめん類から、とんかつ定食やハンバーグ定食までさまざまなメニューが揃っています。

車で15分以内に温泉宿や日帰り温泉施設もあり、滑降後の温泉を楽しむこともできます。

【2025−2026年シーズン営業情報】

営業期間：2025年12月20日〜2026年3月1日

■タカンボースキー場（たかんぼーすきーじょう）

住所：富山県南砺市西赤尾町1767

TEL：0763-67-3766

営業時間：8時〜16時30分

定休日：無休

料金：1日券 大人4000円、子ども（小・中学生）3000円、シニア（60歳以上）3000円、未就学児無料／午前・午後券 大人3000円、子ども2000円、シニア3000円

公式サイト：https://gokayama-kankou.com/takanbo/



Spot.7

ゴンドラで行く山頂からの眺望が見事！／IOX-AROSAスキー場

眺望を楽しみながら爽快に滑走できる

「IOX-AROSAスキー場（いおっくすあろーざすきーじょう）」は、ゴンドラで一気に山頂まで上がってからスタート。最長3000ｍのロングコースはビギナーからエキスパートまで誰もが楽しめます。ナイター営業でもゴンドラが運行し、昼夜の切り替え時には圧雪車による整備が入り、きれいにリメイクされたゲレンデを楽しめます。夜景を眺めながらロマンチックな滑走は格別！ スノーパークも大人気でアイテムも充実しています。

2025〜26シーズンから「室内遊び場」が新登場。ソリ遊びとともに室内でも遊べるようになり、ファミリーでの利用がますます充実。南砺市には温泉宿や日帰り温泉施設も多いので、温泉もあわせて楽しんでみて。

【2025−2026年シーズン営業情報】

営業期間：2025年12月19日〜2026年3月8日

■IOX-AROSAスキー場（いおっくすあろーざすきーじょう）

住所：富山県南砺市才川七字ススケ原115

TEL：0763-55-1326

営業時間：8時30分〜16時30分（土・日曜、祝日は8時〜）、ナイターは17時30分〜21時30分

定休日：無休

料金：1日券 大人5000円、子ども（小・中学生）2500円、シニア（60歳以上）4000円、未就学児無料／4時間券 大人4000円、子ども2000円、シニア3500円／ナイター券 大人4000円、子ども2000円、シニア3500円

公式サイト：https://iox-arosa.jp/



まだまだ続く！

石川県・福井県のおすすめスキー場は?

＞＞＞次ページへ！＞＞＞

Spot.1

県内最大級＆バリエーション豊かなコース／白山一里野温泉スキー場

ゲレンデの麓にはキッズパークもある

石川県内で最大級の広さを誇る「白山一里野温泉スキー場（はくさんいちりのおんせんすきーじょう）」。初級者から上級者まで、それぞれのレベルに合ったコースがあるほか、スノーストライダーやチュービングなどの遊具が揃うキッズパークもあり、誰もが存分に雪遊びを楽しめます。

ムービングベルトがある「ふれあいゲレンデ」は、初心者のスキー・スノーボードの練習に最適。スムーズに上達できそうです。

【2025−2026年シーズン営業情報】

営業期間：2025年12月20日〜2026年3月22日（予定）

■白山一里野温泉スキー場（はくさんいちりのおんせんすきーじょう）

住所：石川県白山市尾添リ63

TEL：076-256-7412

営業時間：8時30分〜16時45分（土・日曜、祝日は8時〜、ナイター営業時は〜20時50分）

定休日：無休

料金：1日券 大人5000円、子ども（4歳以上小学生以下）4000円、シニア（60歳以上）4500円／半日券 大人4000円、子ども3300円

公式サイト：https://www.sam-hakusan.com/ichirino/



Spot.2

山頂の展望台から白山を望む眺望も人気／白山セイモアスキー場

バリエーション豊かなコースがある

カナダのマウントシーモアスキー場と姉妹提携をして命名された「白山セイモアスキー場（はくさんせいもあすきーじょう）」。標高約1030mの山頂から開かれたダイナミックなコースは、プロスキーヤーの三浦雄一郎氏の設計によるもので、中・上級者向けのコースが中心になっています。

山頂の展望台からは、山並みの向こうにそびえる白山を望め、晴れた日はまさに絶景です。金沢市内から車で約40分というアクセスのよさで、近郊のスキーヤー・スノーボーダーから支持されているスキー場です。

【2025−2026年シーズン営業情報】

営業期間：2025年12月20日〜2026年3月22日（予定）

■白山セイモアスキー場（はくさんせいもあすきーじょう）

住所：石川県白山市河内町内尾

TEL：076-273-0331

営業時間：8時30分〜16時30分（土・日曜、祝日は8時〜）

定休日：無休

料金：1日券 大人4500円、子ども（4歳以上小学生以下）3500円、シニア（60歳以上）4000円／半日券 大人4000円、子ども3300円

公式サイト：https://www.sam-hakusan.com/seymour/



Spot.1

北陸屈指のビッグゲレンデと多彩なコースが魅力／スキージャム勝山

白山連峰に抱かれたビッグなゲレンデ

「スキージャム勝山（すきーじゃむかつやま）」は、白山連峰に抱かれ、北陸のみならず西日本エリアで最大級のゲレンデを誇るスキー場。初心者から上級者まで、子どもから大人まで対応する16のコースバリエーションが最大の魅力になっています。

ゲレンデデビューする子にも安心の「ビキッズパーク」は広さも楽しさもパワーアップ！ くりかえし入退場OKだから雪遊びでも練習でも1日めいっぱい楽しめます。ツリーランエリアは、自然の地形をそのまま生かし、日本海側特有のパウダースノーが味わえるなど、魅力がたくさん！

また、ホテルシェフ監修の極上ゲレンデ食が好評で、アフタースキーは徒歩0分の天然温泉を利用できるなど、スキーやスノボを存分に楽しめる場所になっています。

【2025−2026年シーズン営業情報】

営業期間：2025年12月20日〜2026年4月5日

■スキージャム勝山（すきーじゃむかつやま）

住所：福井県勝山市170-70

TEL：0779-87-6109

営業時間：8時30分〜16時30分（土・日曜、祝日は8時〜）

定休日：無休

料金：1日券 大人6000円、子ども（小学生）3500円、キンダー（4歳〜未就学児）2000円、シニア（60歳以上）5000円／午前・午後券 大人5500円、子ども3100円、キンダー1700円、シニア4600円※特定日料金あり。詳細は公式サイトを参照

公式サイト：https://www.skijam.jp/winter/



Spot.2

初級者から上級者まで楽しめる広いゲレンデ／九頭竜スキー場

のびのびとすべれる広いゲレンデ

JR九頭竜駅から徒歩でも行ける「九頭竜スキー場（くずりゅうすきーじょう）」は、麓からほぼ全体を見渡せるほど開けたゲレンデで、緩斜面も急斜面もあり、初心者から上級者まで楽しめます。

レンタル用品やスクールも充実しているので、観光やドライブの途中に手ぶらで立ち寄って楽しむことも可能です。メニューが充実したレストランは、昭和感が漂う趣のあるお店で、地元産の良質のコシヒカリを使用。カレーやラーメン、うどんや牛丼といった定番メニューは期待どおりのおいしさです。

【2025−2026年シーズン営業情報】

営業期間：2025年12月24日〜2026年3月下旬（予定）

■九頭竜スキー場（くずりゅうすきーじょう）

住所：福井県大野市角野14-3

TEL：0779-78-2651

営業時間：8〜17時

定休日：無休

料金：1日券（平日） 大人3000円、子ども（小学生以下）2600円、シニア（50歳以上）2600円／1日券（土・日曜、祝日） 大人4000円、子ども3000円、シニア3000円／午前・午後券（平日） 大人・子ども・シニア2300円／午前・午後券（土・日曜、祝日） 大人・子ども・シニア2600円 ※料金は変更となる場合あり

公式サイト：https://kuzuryu-skiland.com/



Spot.3

自然の地形を生かした楽しいコース／福井和泉スキー場

シーズンを通して晴天率80％の爽快ゲレンデ

中部縦貫道・九頭竜ICから車で約10分のところにある「福井和泉スキー場（ふくいいずみすきーじょう）」。福井方面だけでなく、東海北陸道を使っての中京圏から訪れる人も多いスキー場です。

山間部のさらに奥にあり、コンパクトながらも自然の形を生かしたコースレイアウトは誰もが楽しく滑ることができます。スノーボーダー向けのパークも充実していて、ウェーブやバンク、レールやボックスなど大小20のアイテムが揃っています。

【2025−2026年シーズン営業情報】

営業期間：2025年12月13日〜2026年3月29日

■福井和泉スキー場（ふくいいずみすきーじょう）

住所：福井県大野市朝日前坂27-5-3

TEL：0779-78-2711

営業時間：8時30分〜16時30分（土・日曜、祝日は8時〜）

定休日：無休

料金：1日券 大人5200円、子ども（小学生以下）1500円、シニア（60歳以上）4000円／午後券 大人4300円、シニア3000円

公式サイト：https://fukuiizumi.com/



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、一部『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

