Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î½¢³è¤Ï¡È¥á¥ê¥Ï¥ê¡É¤ÇÁª¤Ö¡ª¡Ö´°Á´¤Ë¥ª¥Õ¡×¤ÏNG¡¢ÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤¹¤ëÀµ¤·¤¤²á¤´¤·Êý
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½¢³è»Ù±ç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤·¤å¤ó¥À¥¤¥¢¥ê¡¼½¢³è¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬¡¢¡Ö¡Ú27Â´¡ÛÇ¯Ëö¤Ë¡È¤ä¤ê¤¬¤Á¡ÉNG¹ÔÆ°5Áª¡Ã¤³¤ì¤ä¤ë¤È¸å²ù¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£½¢³è¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥È¥¤¥¢¥ó¥Ê»á¤ò·Þ¤¨¡¢27Â´¤Î³ØÀ¸¤¬Ç¯Ëö¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ëö¤Ë¡Ö°ìµÙ¤ß¤·¤è¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ºÇ¤â´í¸±¤À¤È»ØÅ¦¡£¥È¥¤¥¢¥ó¥Ê»á¤Ï¡¢½¢³èÀ¸¤¬¤ä¤ê¤¬¤Á¤ÊNG¹ÔÆ°¤È¤·¤Æ5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐºö¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë°Õ³°¤ÊNG¹ÔÆ°¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖOB¡¦OGË¬Ìä¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£¥È¥¤¥¢¥ó¥Ê»á¤Ï¡Ö¤¹¤ë¤¬¥À¥á¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ12·î¤ä3·î¤ÏÂ¿¤¯¤Î¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈËË»´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ¿´¾Ý¤òÂ»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅß¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤âÂç¤¤Êµ¡²ñÂ»¼º¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¡£Åß¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÁª¹Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÉáÄÌ¤ËÆâÄê¤¬½Ð¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Áá´üÆâÄê¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÅß¥¤¥ó¥¿¡¼¥ó¤ÇÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎËÜÁª¹Í¤ÎºÎÍÑÏÈ¤ò¹Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë´°Á´¤Ë¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤Î´í¸±À¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Ä¹´üµÙ²Ë¤Ç´°Á´¤ËµÙ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»ØÅ¦¡£¤·¤«¤·¡¢µÙ¤ß¤Ê¤¯³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´ü´Ö¤ò·è¤á¤ÆµÙ¤ß¡¢»Ä¤ê¤Î»þ´Ö¤ÇES¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢¤Ç¤¤ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¡Ö¥á¥ê¥Ï¥ê¡×¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¼þ¤ê¤ÎÆâÄê¾ðÊó¤Ë°ì´î°ìÍ«¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¡£Ç¯Ëö¤Î²á¤´¤·Êý¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î½¢³è¤ÎÀ®ÈÝ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¡¢·×²èÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÂ¥¤·¤¿¡£
