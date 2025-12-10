この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

″脱炭素は詐欺師のビジネス″政治評論家・竹田恒泰氏 ガソリン減税と“脱炭素”を結びつける報道の盲点「世界は脱・脱炭素に進んでいる」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「物価高の対策としてガソリン減税法が成立！」と題した動画を公開。ガソリン減税法の成立を「脱炭素に逆行する」と報じた日経新聞を例に挙げ、いまだに脱炭素を信奉するメディアの姿勢を厳しく批判した。



動画で竹田氏は、ガソリン減税法の成立を家計支援策としながらも「脱炭素には逆行する」と論じた日経新聞の記事に対し、「まだこんな時代遅れなこと言ってる」と一喝。そもそも「脱炭素」自体が「世紀の詐欺」「気候カルテルという一部の企業だけが儲かる詐欺師のビジネス」であると断じた。竹田氏は、世界はすでに「脱・脱炭素」へと向かっていると指摘。二酸化炭素排出量上位のアメリカ、中国、インド、ロシアといった国々が取り組んでいない現状を挙げ、「世界中で脱炭素に取り組んでいるのは日本とドイツの2カ国しかない」と述べ、その実効性に強く疑問を呈した。



さらに竹田氏は、メディアがいまだに「脱炭素マジック」「催眠術から解けていない」と批判。石油精製の仕組みについて、原油を蒸留すると沸点の違いからナフサ、灯油、ガソリン、軽油などが同時に生産されると解説。仮にガソリン車がゼロになったとしても、「ガソリンできてきちゃうんですよ」と述べ、使わなければ余るだけであり、石油製品全体の価格バランスが崩れるだけだと指摘した。その上で竹田氏は、ガソリンが余れば価格が下がり、逆に需要が増える可能性や、他の石油製品の価格が高騰する可能性に言及。「ガソリンの価格と脱炭素は関係ない」と断じ、経済紙がこうした基本的な事実を知らないことに驚きを示した。



一方で、今回のガソリン減税は、運輸業界にとって「そのまま利益になるので本当に助かる」と評価。物価高に苦しむ時代だからこそ可決されたと述べつつも、脱炭素という非科学的な言説に囚われるメディアへの警鐘を鳴らした。



