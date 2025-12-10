横から見ても細いお腹へ！１日３セット【腰周りの引き締めに効く】簡単“ねじり”ストレッチ
「お腹まわりが厚く見える…」という悩みは、腰周りの筋肉の柔軟性低下が原因の１つ。そこで今回は、上半身を大きく“ねじる”ことで「広背筋」や「腹斜筋」を刺激し、贅肉のつきにくい腰周りに導く簡単ストレッチを紹介します。血流や代謝を促し、ウエストラインをスッキリ見せる効果を期待できるのも魅力です。
🌼腰まわりの贅肉スッキリ！１日１分【くびれ復活が叶う】簡単“体側”ストレッチ
腰周りの引き締めに効く簡単ねじりストレッチ
（１）床に脚を伸ばして座って片方のひざを立て、伸ばしている脚にクロスさせる
（２）ひざを立てている側の手を体の後方に着き、もう片方の手はひざを立てている脚に添える
（３）骨盤をまっすぐ立てた状態で上半身をねじり、ねじりきったらゆっくりとした呼吸とともに30秒間キープする
反対側も同様に行い、“１日あたり左右各３回を目安”に実践します。なお、期待する効果をしっかり得るためには「骨盤を真っ直ぐ立てた状態で行うこと」がポイント。実践時に骨盤が後方に倒れてしまうと腰周りの筋肉を十分に伸ばすことができないので注意してくださいね。＜ストレッチ監修：野月愛莉（トレーナー歴６年）＞