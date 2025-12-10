「EVO Japan 2026」タイトル発表！「北斗の拳」「メルブラ」ほか全12トーナメント開催
EVO Japan 2026実行委員会は、2026年5月1日～3日に開催予定の格闘ゲーム大会「EVO Japan 2026」について、トーナメントラインナップを公開した。
「EVO」は、1995年にアメリカで始まった対戦型格闘ゲームのeスポーツ大会。毎年開催されている、世界最大かつ最も長い歴史を持つ格闘ゲーム大会として2026年にも「EVO Japan 2026」が開催される。開催場所は東京ビッグサイト。
「EVO Japan 2026」では、12タイトルのトーナメントが実施決定。「STREET FIGHTER 6」「TEKKEN 8」「GUILTY GEAR -STRIVE-」「グランブルーファンタジー ヴァーサス -ライジング-」「THE KING OF FIGHTERS XV」などがラインナップされている。他にも、「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」「餓狼伝説 City of the Wolves」「UNDER NIGHT IN-BIRTH II Sys:Celes」「北斗の拳」「MELTY BLOOD: TYPE LUMINA」「2XKO」のトーナメントも実施される。
また、12月10日には入場チケット販売、エントリー受付、サイドイベント・ボランティア、出展ブースの募集も開始された。
