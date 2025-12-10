アタランタvsチェルシー スタメン発表
[12.9 欧州CLリーグフェーズ第6節](アトレティ・アズーリ・ディターリア)
※29:00開始
<出場メンバー>
[アタランタ]
先発
GK 29 マルコ・カルネセッキ
DF 3 オディロン・コスヌ
DF 19 ベラト・ジムシティ
DF 23 セアド・コラシナツ
MF 11 アデモラ・ルックマン
MF 13 エデルソン
MF 15 マルテン・デ・ローン
MF 16 ラウル・ベッラノーバ
MF 17 シャルル・デ・ケテラーレ
MF 47 ロレンツォ・ベルナスコーニ
FW 9 ジャンルカ・スカマッカ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
DF 4 イサク・ヒエン
DF 42 ジョルジョ・スカルビーニ
DF 69 オネスト・アーノル
MF 6 ユヌス・ムサ
MF 8 マリオ・パシャリッチ
MF 10 ラザール・サマルジッチ
MF 44 マルコ・ブレシャニーニ
MF 59 ニコラ・ザレフスキ
MF 77 ダビデ・ザッパコスタ
FW 70 ダニエル・マルディーニ
FW 90 ニコラ・クルストビッチ
監督
ラファエレ・パッラディーノ
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
MF 24 リース・ジェームズ
MF 25 モイセス・カイセド
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
GK 50 M. Merrick
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 21 ヨレル・ハト
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 17 アンドレイ・サントス
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
FW 32 タイリーク・ジョージ
FW 38 マルク・ギウ
FW 41 エステバン
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
エンツォ・マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
