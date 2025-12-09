高知市の中心商店街でこのほど、結婚式がおこなわれました。道行く人など大勢の人たちが新郎新婦を祝福しました。

高知市帯屋町のアーケードにタキシードとウエディングドレスを着てあらわれた2人。香南市に住む大西智晴さん（21）と虹光さん（20）夫婦です。

この人前結婚式は、県内のブライダル業者でつくる「高知ウエディング協議会」が企画しました。

2人は高校生の時に知り合い、去年8月に入籍しました。今回の企画を知った虹光さんが「式を挙げるなら目立つものにしたい」と申し込み、応募12組の中から選ばれました。

大西虹光さん

「自分が呼んだ人以外の街にいるお客さんとか、普通にウロウロしている人たちもみんな見てくれるって、もう私にとって一番うれしい場所」

大西智晴さん

「この先ずっと話せると思うので、思い出づくりのためにもやりたいなとずっと思っていた」

リクルートが去年おこなった調査では、既婚者のうち式を挙げたのは50％にとどまり、2019年と比べて11ポイント下がりました。コロナ禍の影響で式場の利用が減り、若年層を中心に写真撮影や食事会のみで済ます「ナシ婚」が増えたことが主な要因です。

協議会では結婚式に対する若年層の関心を高めるため、今回のイベントを企画。20代・30代の若手プランナーが中心になって式の内容を組み立てました。

そして迎えた結婚式当日。会場には親族や友人、道行く人など200人を超える人たちが2人を祝福しました。





智晴さんから虹光さんにメッセージ「けんかもずっとしゆうけど、何十億人もおる中で虹光と出会えて結婚できたことが、とても幸せです。これからも10年、20年、ずっと死ぬまで一緒に過ごしていってください。よろしくお願いします」新婦の虹光さん、感動のあまり、涙を浮かべる場面も―。虹光さんから母親へ感謝の言葉「今までお母さんは辛いこと、たぶんいっぱいあったと思うけど、それでも絶対子どもらの味方であってくれて、こんなに大きくなるまで育ててくれて、本当に本当にそんなお母さんが大好きで、大好きで仕方ないです。みんなのお母さんとして、これからもずっとずっと一緒にいてください」新郎の智晴さんが高校時代に野球部だったことから、結婚の誓約を野球のボールに記し、永遠の愛を誓いました。智晴さん「奥さんが大家族が好きなので子どもはたくさん欲しいなあと、それと笑顔が絶えない、けんかも少ない家族を目指していこうと思う」虹光さん「おじいちゃんとおばあちゃんになっても、ずっとラブラブで手をつないで一緒に歩けるような関係でいたいなと思う」結婚式を企画したウエディング協議会では、今後も県内各地で公開型の式を開き、結婚式の良さを発信していきたいとしています。