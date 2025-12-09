【チョコレート菓子＜ポッキー＞回収】 12月8日 発表

東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーは12月8日、パーク内等で販売しているチョコレート菓子「ポッキー」の商品回収の実施を発表した。

商品回収は、製造元の江崎グリコより「本来の風味と異なる商品の流通が発生したため、商品回収を実施する」という報告を受けて実施されるもの。対象となるのは10月21日から12月8日まで販売された、賞味期限が2026年3月15日から2026年5月3日までの商品で、販売場所は東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシー内商品店舗、ボン・ヴォヤージュ、東京ディズニーリゾート・アプリ、ディズニー公式オンラインストア「ディズニーストア.jp」など。回収対象個数は約3万個となる。

商品の回収は、12月10日より案内される東京ディズニーリゾート特別対応窓口にて受け付ける。なお対象商品については、「チョコレート製品では本来感じられない香辛料由来の風味を感じる場合がございますが、そのままお召し上がりいただいても安全に問題はございません」と案内されている。

今回対象となった「ポッキー」は、断面のプレッツェル部分がミッキーシェイプとなっている特別商品。個包装15本入りで1,500円で販売されている。

プレッツェル部分の断面がミッキーシェイプとなっている

©Disney. All rights reserved.