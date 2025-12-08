この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー兼作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【具体例】心が大人な人が話さないこと7選／精神年齢の高さはここに出る！」と題した動画を公開。精神的な成熟度は、何を話すかではなく「何を話さないか」という視点に表れると解説した。



Ryota氏はまず、「心が大人な人」とは「ある程度、人の気持ちがわかる人」であると定義。その上で、そうした人々が避ける会話の内容について具体的な7つのポイントを挙げた。



最初に挙げられたのは「正論ばかりで追い詰めない」こと。氏は、正論は正しいことである一方で、「簡単に人を傷つけられるもの」であり、「効率よく人から嫌われる方法にもなる」と指摘する。相手が「わかっているけどできない」状況にある場合、正論を振りかざすことは相手を追い詰めるだけであり、大人の対応とは言えないと説明した。



次に「人の失敗を責め続ける」ことにも言及。過去の失敗を責めるのは簡単だが、心が成熟した人は、起きてしまったことを責めるのではなく、「そこからどうするか」という未来志向の対応を取ると述べた。いつまでも過去の失敗を責め続ける行為は、人間関係の破綻につながる可能性があるという。



さらに「自分はすごいというアピール」も、心が大人な人が避ける行動の一つだとした。Ryota氏によれば、こうしたアピールは「褒めてほしい」という承認欲求の裏返しであり、自分で自分を認められていない状態を示唆している。会話の主導権を奪い、自分の話ばかりする姿勢は、相手への配慮が欠けていると見なされる。



このほかにも、「過去の武勇伝」「不必要な自分の弱み」「相手を下げる内容」「人を傷つける本音」といったテーマが挙げられた。これらの話題を避けることは、自分の印象を良くするだけでなく、周囲の人が「心が大人かどうか」を見抜くポイントにもなると氏は語る。



最後にRyota氏は、「会話は軽いものでいい」と締めくくった。必ずしも深い話をする必要はなく、相手への配慮を忘れず、お互いが心地よい時間を過ごせる会話こそが、成熟した人間関係の基本であると言えるだろう。