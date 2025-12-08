»ÖÂº½ß¡¢ÉÂµ¤¤ò·Ð¤Æ¿ÍÀ¸´Ñ¤ËÊÑ²½¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿Ì¿¤À¤«¤é¤³¤½»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
12·î8Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¤Ë¡¢»ÖÂº½ß¤¬VTR½Ð±é¡£¿ÍÀ¸´Ñ¤ÎÊÑ²½¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
2021Ç¯¤ËµÞÀ¿´¶Ú±ê¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±ÇÐÍ¥³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿»ÖÂº¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢20Âå¤Îº¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¾¡¤ÁÉé¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¡£¼«Ê¬¤¬µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë´¶¤¸¤Æ¡ØÀ®²Ì½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡Ä¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦É½ÌÌÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤ò·Ð¤Æ¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ë»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ÎÉÂµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Ï¡×¡Ö1²óÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿Ì¿¤À¤«¤é¤³¤½»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½õ¤«¤Ã¤¿Ì¿¤À¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢¸å²ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£