º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡È¤òMEGUMI¡¦¹äÎÏºÌ²ê¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¡£
12·î5Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÃæÅÄÆØÉ§¤ÎºÊ¡¦Ê¡ÅÄË¨¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
4Ç¯Á°¤Ë²ÈÂ²¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ë°Ü½»¤·¡¢¸½ºß¤Ï12ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¢8ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¢1ºÐ11¥«·î¤ÎÆóÃË¤Î3¿Í¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¤È¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÅÄ¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î»Ò°é¤Æ»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»Ò°é¤Æ¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¶¦Æ¯¤¿ä¾©¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢½»¤ß¹þ¤ß¤Î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ò¸Û¤¦Ê¸²½¤¬¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»ä¤Ï»ä¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡£¤á¤Ã¤Á¤ã²ÄÇ½À¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤òÊú¤¨¤Æ³°¿©¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Å¹°÷¤Ë¡Ö»ä¤¬Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤ë¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©¤Ù¤Æ¡×¤È¿½¤·½Ð¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡ÖÍ¥¤·¤¤¡Ä¡ª¡×¡ÖÎÞ½Ð¤Á¤ã¤¦¡Ä¡×¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Í¡×¤È³åºÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤Î»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¤¢¤¢¤·¤Ê¤µ¤¤¡ª¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÉ×¡¦ÃæÅÄ¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ëÊ¡ÅÄ¡£
¡Ö¤ª¾®¸¯¤¤¤â¡¢¤¦¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅÏ¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢É×¤Ï¡Ø¼«µë¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¤³¤ÎÏ«Æ¯¤ò¤·¤¿¤é¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¤ª¶â¤ò¤¢¤²¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÏ«Æ¯¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥É¤·¤«°é¤¿¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÂç¤¤¤¤ª¶â¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤â¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤´¤é¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÃæÅÄ¤Î»Ò°é¤ÆÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎMEGUMI¤â¡Ö¤¤¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤À¤Í¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
ÃæÅÄ¤ÏÊ¡ÅÄ¤¬ÆóÃË¤Î½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È3¿Í¤À¤±¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¢¤Î¤È¤¥Ñ¥Ñ¤Ï¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú¤ä½Ð»ºÁ°¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÎÃæ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¡ÅÄ¤ÈÄ¹½÷¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Åö»ö¼Ô¤Ê¤¬¤é¿¼¤¯Íý²ò¤ò¼¨¤¹Ä¹½÷¤Ë¡¢¡ÖÌ¼¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¤ÈÃý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊ¡ÅÄ¤ÏÄ¹½÷¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ËÈù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¡É×¡¦ÃæÅÄÆØÉ§¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤â²ó¸Ü
¤Þ¤¿Ê¡ÅÄ¤Ï¡¢ÃæÅÄ¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿ÆÍÁ³¤Î³¤³°°Ü½»¤äYouTube¤Ø¤Î³èÆ°°Ü¹Ô¤òÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë¡£
¡ÖÉ×¤ÏÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢¸ÉÆÈ¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÃý¤ê¤ÇÃ¯¤Ë¤â»Ø¿Þ¤µ¤ì¤º¤ËÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤Æ¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤â¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥ê¡¼¡¦¥¯¥¢¥ó¥æ¡¼¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿Í¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿³¹¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÃæÅÄ¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ÈÏÃ¤¹Ê¡ÅÄ¡£
Åö»þ¤Ï³¤³°¤Ë¹Ô¤¯ÁÛÄê¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤â±Ñ¸ì¤ò½¬¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç·ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬¡Êº£¸å¡Ë³¤³°¤Ë½»¤â¤¦¤Ã¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¾è¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¸ì¤ê¡¢É×¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤È·èÃÇÎÏ¤Î¶¯¤µ¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÉ×¡¦ÃæÅÄ¤È¤ÎÆë¤ì½é¤á¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¶¦±é¸å¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤¿SNS¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½é¥Ç¡¼¥È¤Ç¤ªÅÚ»º¤ËÆ±¤¸¼ïÎà¤Î¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó10ËÜ¤È¥á¥âÄ¢10ºý¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¡ÖÂ¿Ê¬¤³¤Î¿Í¤Ï¥â¥Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò²ó¸Ü¡£¤½¤Î¸å¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿¥ê¥à¥¸¥ó¤ÎÃæ¤Ç¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢ÃæÅÄ¤Î½ã¿è¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¸òºÝ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
º£¤â¼«¿È¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï¡ÖÃ¶Æá¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ²Ä°¥ÁÛ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»ä¤Ï¥¸¥§¥Ã¥È¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£