彼氏の家でお泊まりデートをするのは、最高に幸せを感じる時間だと思います。しかし、家はプライベートな空間のため、浮気の痕跡を見つけてしまうこともあるようで……？

今回は、お泊まりデートをしたときに彼氏が浮気したことが瞬時にわかった話をご紹介いたします。

高級化粧水を発見

「週末は彼氏の家にお泊まりするのが、ルーティンになっている私たち。あるとき、私の仕事が忙しかったことや体調不良などで、お泊まりは1か月ぶりになってしまったんです。久しぶりのお泊まりで、ルンルン気分で彼氏の家に向かったのですが、なんとなく部屋の様子に違和感を抱きました。

1か月も来てなかったし片付けや掃除でもしたのかな、くらいにしか思っていませんでしたが、お風呂上がりにスキンケアをしようとしたら、私のものではない化粧水を発見……。彼氏は美容に無頓着だから、スキンケアなんてまったくしないため、彼氏のものではないことは確実。そのため『これは浮気相手のものだな』と直感でわかりました。

自分の私物を置いていくなんて、私への宣戦布告ですよね。こんなに堂々と置いてあるのに隠そうとしない彼氏もどうかしてるし。しかも、私が使っているものより高級な化粧水だったのもめっちゃ腹が立ちましたね……」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 浮気相手の私物を彼氏の家で見つけてしまったら、頭が真っ白になるでしょう。男性は気づかないことが多いようですが、この浮気相手は彼女になにかしらのアピールをしようとしているのは確かですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。