°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¡¡²áµîºÇÂ¿£¹¿Í¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤Ë¡¡»ÔÀ¯ÄãÌÂ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤òÂ÷¤¹¤Î¤ÏÃ¯¤Ë(ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô)
Á°¤Î»ÔÄ¹¤Î¼º¿¦¤ËÈ¼¤¦°ËÅì»ÔÄ¹Áªµó¤Ï7Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²áµîºÇÂ¿¤Î9¿Í¤¬Î©¸õÊä¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î9¿Í¤Ç¤¹¡£¡ÊÆÏ¤±½Ð½ç¡Ë
¡¡Íø²¬Àµ´ð¡¡¸õÊä¡Ê52¡Ë
¡¡ÀÐÅçÌÀÈþ¡¡¸õÊä¡Ê58¡Ë
¡¡¾®ÌîÃ£Ìé¡¡¸õÊä¡Ê62¡Ë
¡¡´äÞ¼´°Æó¡¡¸õÊä¡Ê73¡Ë
¡¡¹õÄÚÂ§Ç·¡¡¸õÊä¡Ê64¡Ë
¡¡¿ùËÜ·ûÌé¡¡¸õÊä¡Ê43¡Ë
¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª¸õÊä¡Ê55¡Ë
¡¡ÂçÌî¶³¹°¡¡¸õÊä¡Ê58¡Ë
¡¡ÎëÌÚÆà¡¹»Ò¸õÊä¡Ê52¡Ë
°ËÅì»ÔÀ¯»Ï¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍèºÇÂ¿¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÏÁ°¤Î»ÔÄ¹¤Î³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»ÔµÄ²ñ¤¬ÉÔ¿®Ç¤¤òµÄ·è¤·10·î31Æü¤Ë¼º¿¦¤·¤¿¤¿¤á¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Î©¸õÊä¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¸á¸å5»þ¤ÇÄù¤áÀÚ¤é¤ì¡¢ÅêÉ¼¤Ï12·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ìÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°ËÅì»ÔÌò½ê¤Ê¤É¤Ë´üÆüÁ°ÅêÉ¼½ê¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¤¢¤¹8Æü¤«¤éÅêÉ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£