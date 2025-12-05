＜邪魔するな＞旦那に話しかけても全く聞いてなくて腹立つ。話を聞いてもらうための一工夫とは？
家族や夫婦で楽しく話をしたいと思っても、相手が上の空ということがあるかもしれません。そして心ここにあらずの状態が何度も続くと、もう話しかけるのはやめようと思ってしまうものですね。ママスタコミュニティのあるママの場合、旦那さんとの会話が成り立たずにイラッとすることもあるようです。こんな投稿がありました。
『うちの旦那は、人の話を全く聞いていない。例えばリビングでテレビを見ているときに、番組の内容を話しかけても全く聞いていない。今も旦那が冷蔵庫の前にいたから、「刻みネギを出してくれる？」と言ったけれど完全スルー。「聞いていた？」と言ったら「え、何が？」と。他愛もない話や冗談を言いたいだけでも、毎度聞き返されたら嫌になる。皆さんの旦那さんはどうですか？』
実は多い！？話しかけても上の空の旦那さん
『うちもそんなもの。「前に話したでしょう？」となるよ』
『うちの旦那も同じ！ 用事があって呼びかけると「えぇ！？ 何！？」と俺の邪魔するなオーラ全開で返事してくる。それなのに聞いてほしくない話に首を突っ込んできたり、私が自分のことに熱中しているときに話しかけてきたり。なんなんですかね、これは』
他のママたちから寄せられたコメントのなかにはママたちが話しかけてもろくな返事をしなかったり、話しかけたことを怒っているような風に返事をしたりする旦那さんもいるそう。話を聞いていない旦那さんの場合には情報が伝わっていないのですから、後々困ったことになるかもしれませんね。また自分が何かに熱中しているときにはちゃんと返事をしないのに、他の人が熱中しているときには遠慮なく話しかけてくる場合も。自己中心的で、なんて身勝手なのだろうと思えてしまいます。
旦那さんが話を聞いていない理由
考えごとをして意識を集中している
『私は、その旦那さんに近いときがある。そういうときは考えごとをしているから、本当に聞こえていない』
『私、旦那さんと同じタイプ。集中していると周りの声が全く入ってこない。家での雑談は、集中していたり考えごとをしていたりしたら聞こえない。悪気はないんだけれどね』
旦那さんが投稿者さんの話を聞いていないのは、他に考えごとをしているからかもしれません。例えば仕事のことで大きな決断をすることがあったり、悩みがあったりすることもあるでしょう。意識をそちらに集中させているために、投稿者さんの声が耳に入ってこない可能性も無視できません。このような場合、旦那さんには全く悪気はないのでしょう。
話の内容に興味がない
『要は興味がないんだと思う』
『そこまで関心がないんだと思う。お天気の話程度と思っているのかも』
旦那さんにとってあまり興味が持てないようなこと、関心がないような話であれば、旦那さんも耳を傾けないかもしれませんね。「ふーん」という軽い気持ちでいるので、真剣に聞こうとする姿勢を見せてくれないのでしょう。これが夫婦にとって重要な話や旦那さんに大きな影響を与えるような話なら態度も違ってくるのかもしれません。
旦那さんに話を聞いてもらうには？
『うちの旦那も、「お父さん」と呼ばれて話されていないから、自分が話しかけられていることがわからないんだそうです』
『旦那さんに用事があるときや聞いてほしいときは、はじめに名前を呼んでから話してあげたらいいと思う』
旦那さんが話を聞かないのは、「自分が話しかけられている」とわかっていないことが原因とも考えられます。実際あるママの旦那さんは、最初に「お父さん」と呼ばれないと、自分に向けての話と認識しづらいそうです。もしかしたら投稿者さんの旦那さんも同じ状況なのかもしれませんから、旦那さんに話す場合には名前を呼ぶなど、「あなたに話しています」ときちんと伝えるとよさそうです。
『夫に本当に大事な話をするときは、「今から大事な話をしますので聞いてください」と宣言してから話すようにしている』
また大切な話で真面目に聞いてほしい場合には、前置きをするのも手のようです。そうすれば旦那さんもこれから大切な話をされるとわかるので、話を聞く準備ができますね。突然話を振られても、そのときの状況によっては意識が集中できなかったり、すぐに対応ができなかったりすることもあります。ワンクッションおくことを心がけると、旦那さんも耳を傾けてくれるのではないでしょうか。