高須幹弥氏「“直美”は避けた方がいい」医師の経歴でわかる、いい美容外科医の鉄則を激白
美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【名医】いい美容外科医、美容クリニックの見分け方【医者選び】」と題した動画を公開。美容整形を検討する人に向けて、優良な医師やクリニックを見抜くための具体的なポイントを解説した。
高須氏はまず、「絶対に選んではいけない」ものとして「悪徳美容クリニック」、いわゆる「ぼったくり美容クリニック」の存在を挙げる。これらのクリニックは、テレビCMや電車広告で「二重手術2万9800円」などと格安の料金を提示して客を誘い込み、来院すると「あなたのまぶたではこの手術は無理」などと言って高額な施術を契約させようとする手口が典型的だと説明。長時間にわたる勧誘で根負けして契約してしまうケースが多いと警鐘を鳴らした。さらに、このようなクリニックで働くスタッフについて「ぼったくりだと分かってて働く医者や看護師、事務員はみんなクズです」と厳しく断罪した。
医師選びで重要なのは経歴だとし、特に注意すべきは研修医を終えてすぐに美容外科医になる、いわゆる「直美（ちょくび）」の医師であると指摘する。形成外科や外科などでの下積みがなく、手術の基本ができていないため危険だと語った。高須氏は、医師のキャリアは最低でも10年は必要であり、特に切開を伴う手術を希望する場合は、形成外科でトレーニングを積んだ「形成外科専門医」の資格を持つ医師を選ぶことが失敗のリスクを減らす一つの方法だと提言した。
最後に高須氏は、医学博士の学位や、特定の施術に関するメーカー発行の認定医資格などは、医師の技術力を示すものではないと一蹴。ネットの口コミやランキングサイトも業者による操作が横行しているため鵜呑みにすべきではないと述べ、安易な情報に惑わされず、医師の経歴や実績をしっかりと見極めることの重要性を訴えて締めくくった。
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。
youtube.com/@takasumikiya