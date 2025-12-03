れいわ・やはた愛、山本太郎代表に挑む理由「私が一番弟子だから」れいわ代表選で明かした師弟関係と覚悟
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
れいわ新選組のやはた愛衆院議員が、VTuberブンヤ新太氏のYouTubeチャンネル「記者VTuberブンヤ新太」のライブ配信に出演。近く行われる党代表選への出馬を表明した真意について語り、代表である山本太郎氏を「師匠」と呼びつつ、「いつか誰かが追い越さないといけない」と挑戦への覚悟を明かした。
番組では、やはた氏がなぜ代表選に挑むのかというテーマでトークが展開。やはた氏は、出馬の意向を固めたのが参院選前の4月頃だったと告白。当時の党の状況を「個人商店の集まり」と表現し、組織としての一致団結ができていないことに強い危機感を抱いていたと述べた。さらに、「党内で自分の意見が言える立場でなかった」という葛藤も吐露。この代表選を、党のあり方について議論を提起する機会と捉えていることを示唆した。
話が山本太郎代表との関係に及ぶと、やはた氏は自らを「山本太郎チルドレン、一番弟子だと思っている」と語る。その上で、今回の挑戦を「師匠に挑むみたいな」と表現し、深い敬意があるからこそ、乗り越えるべき存在として真正面から向き合う決意を示した。「いつか誰かが追い越さないといけない」という言葉には、党の未来を想うがゆえの強い意志が込められていた。
動画の後半では、参院選での参政党の躍進などを引き合いに出しながら、れいわ新選組が今一度「原点回帰」する必要性を主張。党の再建に向けた自身のビジョンを熱く語った。
